Nvidia dépasse toutes les attentes grâce à une demande toujours plus forte dans les data centers
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 22:53

La plus grande capitalisation boursière mondiale vient de publier ses résultats et, une fois de plus, dépasse toutes les attentes. Nvidia , principal fournisseur de puces pour l'intelligence artificielle, progresse de près de 2,5% dans les échanges prolongés, confirmant la solidité de la dynamique qui porte le secteur.

Nvidia a dévoilé ses résultats du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2026. Le groupe basé à Santa Clara affiche un chiffre d'affaires de 68,13 milliards de dollars, contre 66,21 milliards attendus par le consensus. Le bénéfice par action ajusté ressort à 1,62 dollar, contre 1,53 anticipé. Dans un contexte marqué par des interrogations autour de la pérennité du cycle de l'intelligence artificielle, le géant américain confirme son statut de leader et rassure les investisseurs. L'action gagnait ainsi 2,5% après la clôture.

Le moteur principal de cette performance reste le segment des centres de données, dont les revenus progressent de 75% sur un an. Cette division représente désormais plus de 91% des ventes totales du groupe, illustrant la dépendance croissante de Nvidia à la demande en infrastructures liées à l'IA. Sur le plan de la rentabilité, le bénéfice net a quasiment doublé pour atteindre 43 milliards de dollars, soit 1,76 dollar par action, contre 22,1 milliards de dollars, soit 89 cents par action, au même trimestre un an plus tôt.

La dynamique pourrait se poursuivre dans les prochains mois. Nvidia devrait continuer de bénéficier des dépenses massives engagées par les autres géants technologiques, notamment Alphabet, Meta, Amazon et Microsoft. Lors de leurs propres publications, ces groupes ont confirmé des investissements soutenus dans les infrastructures. Selon leurs prévisions et les estimations des analystes, les dépenses d'investissement combinées pourraient approcher les 700 milliards de dollars sur l'année, un environnement particulièrement favorable pour le leader des puces dédiées à l'intelligence artificielle.

