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Les mineurs de cuivre en baisse, le métal rouge chutant en raison de la flambée du pétrole et de la vigueur du dollar américain
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 11:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions des mineurs de cuivre cotés aux Etats-Unis chutent en début de marché, suivant la baisse des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 1,8 % à 12 168 dollars la tonne, après avoir chuté de 2,92 % à 12 034 dollars la tonne, son niveau le plus bas depuis le 24 décembre

** Le prix du cuivre a chuté à son plus bas niveau depuis trois mois, alors que le pétrole monte en flèche suite aux attaques iraniennes au Moyen-Orient, alimentant les craintes d'inflation, et que le dollar américain s'est renforcé en raison de l'affaiblissement des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N chute de 3,7% et BHP Group BHP.N de 2,8%

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N baissent respectivement de 4,6% et 3,6%

** Hudbay Minerals HBM.TO , HBM.N perd 3,9%, Ero Copper

ERO.TO , ERO.N perd 2% et Teck Resources TECKb.TO , TECK.N chute de 7,3%

Pétrole et parapétrolier

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BHP GROUP SP ADR
68,310 USD NYSE -3,12%
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RIO TINTO SP ADR
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TECK RESOURCES RG-B
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