Les mineurs de cuivre en baisse, le métal rouge chutant en raison de la flambée du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

19 mars - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant la baisse des prix du métal rouge MET/L ** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 3,8% à 11 925 $ la tonne, après avoir chuté à 11 754 $ la tonne plus tôt, son niveau le plus bas depuis le 19 décembre ** Le prix du cuivre est tombé à son plus bas niveau depuis trois mois en raison des craintes que la flambée des prix du pétrole n'affecte la croissance mondiale alors que le marché est déjà submergé par des stocks abondants ** Les actions cotées en bourse aux États-Unis des géants miniers mondiaux: Rio Tinto RIO.N chute de 4,1%; BHP Group

BHP.N en baisse de 3,2%

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N en baisse de 6,5 % et 6,4 %, respectivement

** Hudbay Minerals HBM.TO perd 10,4 %, Ero Copper ERO.TO perd 9,3 % et Teck Resources TECKb.TO chute de 7,5 %