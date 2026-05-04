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Bangladesh: 311 enfants morts de la rougeole depuis mars
information fournie par AFP 04/05/2026 à 18:48

Une mère applique un nébuliseur sur le visage de son enfant soigné pour la rougeole dans un service de pédiatrie d'un hôpital de Dacca, le 9 avril 2026 au Bangladesh ( AFP / Munir UZ ZAMAN )

Une mère applique un nébuliseur sur le visage de son enfant soigné pour la rougeole dans un service de pédiatrie d'un hôpital de Dacca, le 9 avril 2026 au Bangladesh ( AFP / Munir UZ ZAMAN )

Le Bangladesh a enregistré depuis mars 311 décès d'enfants dûs à la rougeole et 41.793 cas suspects, l'une des pires épidémies de cette maladie virale très contagieuse depuis des décennies, selon des statistiques du gouvernement rendues publiques lundi.

Lundi, 17 enfants sont morts de la rougeole au cours des dernières vingt-quatre heures, soit le plus grand nombre de décès en une seule journée depuis le début de l'épidémie le 15 mars.

"Certains enfants étaient déjà dans un état critique, sans chance de s'en sortir", a déclaré à l'AFP Zahid Raihan, porte-parole des services de santé gouvernementaux.

"C'est pourquoi le nombre de décès enregistrés continue d'augmenter", a-t-il ajouté.

La rougeole, qui se transmet par la toux et les éternuements, est l'une des maladies les plus contagieuses du monde, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Un enfant reçoit une dose de vaccin contre la rougeole à Dacca, le 12 avril 2026 au Bangladesh ( AFP / Munir UZ ZAMAN )

Un enfant reçoit une dose de vaccin contre la rougeole à Dacca, le 12 avril 2026 au Bangladesh ( AFP / Munir UZ ZAMAN )

Elle peut toucher des personnes de tout âge, mais elle est plus fréquente chez les enfants, pouvant entraîner des complications comme une encéphalite causant un oedème cérébral ou de graves problèmes respiratoires.

La flambée épidémique a commencé le 15 mars, la plupart des cas concernant des enfants âgés entre six mois et cinq ans.

Les services de santé du Bangladesh, secondés par l'OMS, l'UNICEF et les forces de sécurité, sont à l'oeuvre pour vacciner les enfants.

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