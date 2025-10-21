 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre en baisse en raison de la hausse du dollar américain et de la faible demande de la Chine
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 19:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 octobre - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant le prix du métal rouge

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,6 % à 10 626 dollars la tonne métrique

** Le prix du cuivre chute sous la pression d'un dollar américain plus fort et des signes d'une faible demande de la part de la Chine, le plus grand consommateur de métaux au monde, bien qu'une baisse des stocks disponibles à la Bourse des métaux de Londres ait limité les pertes

** Les actions cotées aux États-Unis des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont baissé respectivement de 1,2 % et de 1,7 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N chutent de 4,3 % et Freeport-McMoRan FCX.N de 2,3 %

** Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.TO , Ero Copper ERO.TO et Teck Resources TECKb.TO perdent respectivement 7,7 %, 9,1 % et 4,6 %

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

