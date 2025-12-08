Allemagne: La production industrielle augmente plus que prévu en octobre

Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisbourg
La production industrielle allemande a augmenté de 1,8% en octobre par rapport au mois précédent, plus que prévu, a annoncé lundi l'Office fédéral de la statistique.
Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,4% de la production industrielle allemande, après +1,1% (révisé de +1,3%) en septembre.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)
