Allemagne: La production industrielle augmente plus que prévu en octobre
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 09:18

Usine sidérurgique ThyssenKrupp à Duisbourg

La production industrielle allemande a augmenté de 1,8% en octobre par rapport au mois précédent, plus que prévu, a annoncé lundi l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,4% de la production industrielle allemande, après +1,1% (révisé de +1,3%) en septembre.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

