Les mineurs de cuivre chutent, la faiblesse des données chinoises suscitant des inquiétudes quant à la demande
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 12:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre cotées aux États-Unis chutent en début de marché, suivant le prix du métal rouge MET/L ** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,6 % à 10 890 $ la tonne métrique, après avoir glissé jusqu'à 10 827,50 $ la tonne métrique plus tôt dans la session ** Les prix du cuivre chutent après que les données économiques faibles du principal consommateur, la Chine, aient alimenté les inquiétudes sur la demande et estompé les espoirs d'une nouvelle réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine cette année

** Le métal utilisé dans l'énergie, la construction et l'industrie manufacturière était toujours en voie de réaliser un gain hebdomadaire d'environ 1,6 %, après avoir brièvement franchi la barre des 11 000 dollars jeudi. Le cuivre a atteint un sommet historique de 11 200 dollars le 29 octobre

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N perdent 1% et BHP Group BHP.N perd 2,5% ** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N baissent chacun de 1,1% ** Les mineurs canadiens: Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N perd 1,1%, Ero Copper ERO.TO ERO.N baisse légèrement et Teck Resources TECKb.TO TECK.N perd 1%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
55,950 USD NYSE -0,67%
BHP GRP
23,415 EUR Tradegate -2,66%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 942,00 USD LME +1,01%
ERO COPPER
30,920 CAD TSX -2,98%
ERO COPPER
22,045 USD NYSE -3,18%
FREEPORT MCMORAN
40,520 USD NYSE -3,11%
Gaz naturel
4,65 USD NYMEX +1,31%
HUDBAY MINERALS
22,270 CAD TSX -6,55%
HUDBAY MINERALS
15,865 USD NYSE -6,68%
Pétrole Brent
63,82 USD Ice Europ +1,13%
Pétrole WTI
59,56 USD Ice Europ +1,19%
RIO TINTO
72,800 EUR Tradegate -1,45%
RIO TINTO SP ADR
71,050 USD NYSE -0,08%
SOUTHERN COPPER
131,980 USD NYSE -3,52%
TECK RESOURCES RG-B
41,885 USD NYSE -4,21%
