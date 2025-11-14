Les mineurs de cuivre chutent, la faiblesse des données chinoises suscitant des inquiétudes quant à la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Les actions des mineurs de cuivre cotées aux États-Unis chutent en début de marché, suivant le prix du métal rouge MET/L ** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,6 % à 10 890 $ la tonne métrique, après avoir glissé jusqu'à 10 827,50 $ la tonne métrique plus tôt dans la session ** Les prix du cuivre chutent après que les données économiques faibles du principal consommateur, la Chine, aient alimenté les inquiétudes sur la demande et estompé les espoirs d'une nouvelle réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine cette année

** Le métal utilisé dans l'énergie, la construction et l'industrie manufacturière était toujours en voie de réaliser un gain hebdomadaire d'environ 1,6 %, après avoir brièvement franchi la barre des 11 000 dollars jeudi. Le cuivre a atteint un sommet historique de 11 200 dollars le 29 octobre

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N perdent 1% et BHP Group BHP.N perd 2,5% ** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N baissent chacun de 1,1% ** Les mineurs canadiens: Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N perd 1,1%, Ero Copper ERO.TO ERO.N baisse légèrement et Teck Resources TECKb.TO TECK.N perd 1%