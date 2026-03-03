Les mineurs de cuivre chutent en raison de la vigueur du dollar américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières de cuivre chutent en début de marché, suivant les prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 a chuté de 2,0 % à 12 847 $ la tonne métrique après avoir atteint 12 763,5 $, son niveau le plus bas depuis le 19 février

** Le prix du cuivre chute en raison de l'appréciation du dollar américain

** Une monnaie américaine plus forte rend les métaux en dollars plus chers pour les acheteurs utilisant d'autres monnaies

** Les actions des géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N chutent respectivement de 5,5 % et 6,4 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N ont perdu 7,2% et Freeport-McMoRan FCX.N a chuté de 8,8%

** Hudbay Minerals du Canada HBM.TO , HBM.N chute de 7,3% et ERO Copper ERO.TO , ERO.N de 7,7%