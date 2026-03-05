La Chine prévoit un nouveau coup de frein sur sa croissance

Le Premier ministre chinois Li Qiang livre un rapport lors de l'événement des "Deux Sessions", à Pékin, le 5 mars 2026 ( POOL / Florence Lo )

La Chine se fixe un objectif de croissance de 4,5 à 5% en 2026, le plus bas depuis des décennies dans un contexte intérieur et international incertain, indique un rapport gouvernemental publié jeudi.

Le géant asiatique a par ailleurs annoncé que son budget de la Défense, le deuxième mondial loin derrière les Etats-Unis, augmenterait de 7% en 2026, un taux légèrement inférieur à l'an dernier (7,2%) mais dans la ligne des années précédentes.

La deuxième économie mondiale, qui représente à elle seule un tiers de la croissance mondiale, est confrontée entre autres à une consommation morose et des tensions commerciales avec les Etats-Unis alimentées par les menaces de surtaxes douanières de Donald Trump.

Elle s'était fixé en 2025 un objectif de croissance d'environ 5% qu'elle avait dit avoir atteint en fin d'année.

Le chiffre de 4,5 à 5%, baromètre des ambitions chinoises ajustées aux réalités et priorités nationales et internationales, a été annoncé lors du grand évènement politique annuel dit des "Deux Sessions".

Le gouvernement chinois n'a pas fixé de chiffre plus bas depuis au moins 2005, quand il a commencé à énoncer systématiquement chaque année son objectif de croissance lors des Deux Sessions, selon les recherches de l'AFP.

La Chine affichait en 2005 une croissance de 11,5% et supérieure ou proche de 10% les années suivantes, avant que le chiffre ne diminue progressivement, selon la Banque mondiale.

Pékin n'avait pas publié d'objectif en 2020 quand l'économie était fortement impactée par la pandémie de Covid-19.

- "Tournant majeur" -

Le pays peine encore à retrouvrer le dynamisme d'avant la crise sanitaire.

Le dirigeant chinois Xi Jinping (en bas) assiste à l'événement politique des "Deux Sessions", à Pékin, le 5 mars 2026 ( POOL / Florence Lo )

Son économie continue à subir les effets prolongés d'une grave crise de l'immobilier.

La Chine est confrontée à l'endettement des gouvernements locaux, une consommation domestique atone, des surcapacités de production, des pressions déflationnistes et un fort chômage des jeunes.

Elle a dû livrer aux Etats-Unis en 2025 une âpre bataille aux retombées mondiales, à coups de droits de douanes et de restrictions diverses. Les présidents Xi Jinping et Donald Trump se sont entendus en octobre sur une trêve.

Les discussions commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales doivent reprendre dans les prochaines semaines. M. Trump est annoncé en Chine en avril.

Zhiwei Zhang, président et économiste en chef de Pinpoint Asset Management, voit dans les nouveaux objectifs de croissance chinois "un tournant majeur qui marque (le) changement de priorités" des dirigeants chinois.

"Les décideurs politiques ont répété à maintes reprises que la qualité de la croissance importe davantage que son rythme", a-t-il écrit dans une note.

"Même si le déficit budgétaire reste fixé à 4% cette année, je pense qu'il existe une marge de manoeuvre pour un soutien économique plus marqué si les tensions au Moyen-Orient venaient à freiner l'activité économique en Chine. Mais la priorité absolue reste de favoriser le progrès technologique et l'innovation", ajoute-t-il.

- Budget militaire en hausse -

Les "Deux Sessions", qui réunissent pendant une semaine des milliers de parlementaires et de représentants venus de tout le pays, devraient adopter le 15ème plan quinquennal, un plan de marche capital touchant à l'économie, la technologie, la défense ou encore la démographie. Il devrait engager un effort redoublé en faveur des hautes technologies émergentes pour transformer l'industrie.

Il devrait aussi chercher à stimuler la consommation intérieure, pour réduire la dépendance aux exportations.

Malgré la confrontation commerciale avec les Etats-Unis en 2025, la Chine a enregistré un excédent commercial record de près de 1.200 milliards de dollars. Ses partenaires la pressent de réduire sa dépendance aux exportations.

Le gouvernement chinois a par ailleurs annoncé jeudi qu'il prévoyait de dépenser 1.909,6 milliards de yuans (276,8 milliards de dollars) pour sa défense. Cela reste trois fois moins que les Etats-Unis. Mais les experts s'accordent généralement pour dire que les chiffres budgétaires chinois de la Défense sont sous-évalués par rapport à la réalité des dépenses.

Pour la Chine, il s'agit de faire face à des défis stratégiques multiples, en mer de Chine méridionale ou vis-à-vis de Taïwan.