Les mineurs de cuivre chutent en raison de la hausse des stocks et de la vigueur du dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées en bourse aux Etats-Unis chutent dans les transactions de pré-marché, suivant les prix du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,9 % à 12 925 dollars la tonne métrique

** Le prix du cuivre étend ses pertes alors que l'augmentation des stocks et la hausse du dollar américain ont renforcé les inquiétudes concernant l'affaiblissement de la demande MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont baissé respectivement d'environ 3 % et 3,2 %

** Southern Copper SCCO.N baisse de 1%; Freeport-McMoRan

FCX.N chute de 1,3%

** Teck Resources TECKb.TO TECK.N baisse légèrement, Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N chute de 1,5% et Ero Copper

ERO.TO ERO.N chute de 2,1%