Les mineurs de cuivre chutent en raison de la hausse des stocks et de la vigueur du dollar
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 11:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées en bourse aux Etats-Unis chutent dans les transactions de pré-marché, suivant les prix du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 0,9 % à 12 925 dollars la tonne métrique

** Le prix du cuivre étend ses pertes alors que l'augmentation des stocks et la hausse du dollar américain ont renforcé les inquiétudes concernant l'affaiblissement de la demande MET/

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N ont baissé respectivement d'environ 3 % et 3,2 %

** Southern Copper SCCO.N baisse de 1%; Freeport-McMoRan

FCX.N chute de 1,3%

** Teck Resources TECKb.TO TECK.N baisse légèrement, Hudbay Minerals HBM.TO HBM.N chute de 1,5% et Ero Copper

ERO.TO ERO.N chute de 2,1%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
72,230 USD NYSE -0,70%
BHP GRP
30,015 EUR Tradegate -2,39%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 247,00 USD LME -0,36%
ERO COPPER
48,190 CAD TSX -4,25%
ERO COPPER
35,240 USD NYSE -4,50%
FREEPORT MCMORAN
61,875 USD NYSE -4,30%
Gaz naturel
3,47 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
34,960 CAD TSX -2,32%
HUDBAY MINERALS
25,560 USD NYSE -2,65%
Pétrole Brent
68,79 USD Ice Europ -0,23%
Pétrole WTI
64,50 USD Ice Europ +0,14%
RIO TINTO
6 909,000 GBX LSE -1,37%
RIO TINTO SP ADR
96,480 USD NYSE +0,11%
SOUTHERN COPPER
195,890 USD NYSE -9,07%
TECK RESOURCES RG-B
76,290 CAD TSX -5,53%
TECK RESOURCES RG-B
55,880 USD NYSE -5,66%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
