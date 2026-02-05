GB-La BoE laisse son principal taux inchangé

PHOTO DE FICHIER : Vue générale du bâtiment de la Banque d'Angleterre à Londres

La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé jeudi ses taux directeurs inchangés à 3,75% en attendant d'avoir une vision plus claire de la trajectoire ‍de l'inflation pour reprendre ou non son cycle d'assouplissement.

La décision a été prise par 5 voix contre 4, un décompte plus serré que prévu.

La banque centrale britannique a déclaré qu'elle prévoyait une ‌baisse future si le fort recul de l'inflation attendu dans les prochains mois s'avérait ne pas être temporaire.

Le gouverneur Andrew Bailey a été l'un des cinq membres du comité ​de politique monétaire de la BoE, le MPC, à avoir soutenu la décision de ⁠laisser les taux inchangés.

Il a déclaré que sa position était susceptible de changer si le recul prévu de l'inflation vers l'objectif de 2% de la BoE ⁠à partir d'avril semblait durable.

"Nous devons ‍nous assurer que l'inflation reste à ce niveau, c'est pourquoi nous ⁠avons maintenu les taux inchangés à 3,75% aujourd'hui", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Si tout se passe bien, il devrait être possible de réduire encore le taux directeur cette année", a-t-il ajouté.

Il a ​souligné qu'il n'avait pas de date précise en tête pour la reprise des réductions de taux.

Ces commentaires ont conduit les traders à renforcer leurs anticipations de réductions des taux, provoquant une réaction ⁠de la livre sterling et des rendements obligataires.

La monnaie britannique a amplifié sa ​baisse et perd 0,59% face au dollar vers 12h15 GMT.

Le Gilt britannique ​à deux ans recule ​de 7,6 points de base à 3,643%

Malgré six baisses des coûts d'emprunt depuis mi-2024, l'inflation britannique ​reste la plus élevée des pays du G7 ⁠et, bien que la plupart des économistes s'attendent à un ralentissement des prix dans les mois à venir, l'institution attend des données suffisamment convaincantes pour justifier une nouvelle baisse des coûts d'emprunt.

L'inflation des prix à la consommation a accéléré à 3,4% en décembre sur un an, selon les données officielles, ‌et certains responsables de la politique monétaire craignent que les pressions sous-jacentes sur les prix restent trop fortes.

Le MPC a abaissé le principal taux directeur pour la dernière fois en décembre, mais près de la moitié de ses membres ont voté pour le statu quo en raison des inquiétudes suscitées par l'inflation.

(William Schomberg, David Milliken et Andy Bruce, version française Diana Mandiá, édité par ‌Blandine Hénault et Kate Entringer)