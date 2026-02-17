 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre chutent en raison de la hausse des stocks
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 février - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant les prix du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 1,4 % à 12 673 dollars la tonne métrique

** Les prix du cuivre chutent alors que le renforcement du dollar et l'augmentation des stocks dans les entrepôts enregistrés à la Bourse des métaux de Londres ont exercé une pression sur le marché, qui a fonctionné avec de faibles volumes d'échanges en raison des vacances du Nouvel An lunaire chinois MET/

** Le géant mondial de l'exploitation minière Rio Tinto

RIO.N a baissé de 3,1%

** Southern Copper SCCO.N chute de ~6%; Freeport-McMoRan

FCX.N baisse de 4,4%

** Teck Resources TECKb.TO baisse de 3%, Hudbay Minerals

HBM.TO plonge de 6,1% et Ero Copper ERO.TO chute de 5,5%

Valeurs associées

BHP GRP
30,700 EUR Tradegate +0,02%
CUIVRE (COPPER GRADE)
12 757,00 USD LME +0,30%
ERO COPPER
38,770 CAD TSX -7,25%
FREEPORT MCMORAN
59,380 USD NYSE -5,48%
Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
HUDBAY MINERALS
32,740 CAD TSX -7,93%
Pétrole Brent
66,92 USD Ice Europ -2,42%
Pétrole WTI
61,98 USD Ice Europ -2,78%
RIO TINTO
7 023,000 GBX LSE -1,24%
RIO TINTO SP ADR
94,640 USD NYSE -3,49%
SOUTHERN COPPER
183,020 USD NYSE -7,62%
TECK RESOURCES RG-B
75,770 CAD TSX -5,61%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
