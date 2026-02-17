Les mineurs de cuivre chutent en raison de la hausse des stocks

17 février - ** Les actions des mineurs de cuivre chutent, suivant les prix du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a baissé de 1,4 % à 12 673 dollars la tonne métrique

** Les prix du cuivre chutent alors que le renforcement du dollar et l'augmentation des stocks dans les entrepôts enregistrés à la Bourse des métaux de Londres ont exercé une pression sur le marché, qui a fonctionné avec de faibles volumes d'échanges en raison des vacances du Nouvel An lunaire chinois MET/

** Le géant mondial de l'exploitation minière Rio Tinto

RIO.N a baissé de 3,1%

** Southern Copper SCCO.N chute de ~6%; Freeport-McMoRan

FCX.N baisse de 4,4%

** Teck Resources TECKb.TO baisse de 3%, Hudbay Minerals

HBM.TO plonge de 6,1% et Ero Copper ERO.TO chute de 5,5%