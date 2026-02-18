 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 06:00

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CARREFOUR CARR.PA a fait état mardi d'une hausse de 2,8% à données comparables de son chiffre d'affaires annuel, à 91,48 milliards d'euros, le géant français de la grande distribution citant une amélioration de la performance en France et en Espagne.

* VERALLIA VRLA.PA a annoncé mardi le lancement d'une revue stratégique de ses sites industriels en Europe, incluant la possible fermeture d'un site en Allemagne et les arrêts des fours en France et au Royaume-Uni.

* MERCIALYS MERY.PA a annoncé mardi viser en 2026 un résultat net récurrent (RNR) d’au moins 1,29 euro par action, en légère amélioration par rapport à l'année dernière, tout en signalant que sa performance intégrera le refinancement d’une partie de la dette.

* M6 MMTP.PA - Le groupe télévisuel français a annoncé mardi une baisse de 17,6% de son résultat opérationnel courant consolidé (Ebita) au quatrième trimestre, pénalisé par la contraction du marché publicitaire vidéo.

* EMEIS EMEIS.PA - Le groupe d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) a annoncé mardi anticiper une progression de 10% de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et loyers (Ebitdar) en 2026, après avoir dépassé ses objectifs l'année dernière, l'ex-Orpea citant "la poursuite des efforts opérationnels, notamment en France ".

* ICADE ICAD.PA - La foncière française a annoncé mardi viser un cash-flow net courant compris entre 2,90 euros et 3,10 euros par action en 2026, ajoutant anticiper que l'année marque "le point bas des activités stratégiques".

* HAVAS HAVAS.AS - L'agence publicitaire française a fait état mardi d'une croissance organique de 3,1% pour l'ensemble de l'année, dépassant légèrement ses prévisions.

* BAYER BAYGn.DE a annoncé mardi que sa division Monsanto a proposé de verser 7,25 milliards de dollars dans le cadre d'un règlement judiciaire national aux Etats-Unis afin de solder les poursuites actuelles et à venir contre son désherbant Roundup, et prépare d'autres accords distincts pour des plaintes aux Etats-Unis, pour un montant d'environ 3 milliards de dollars.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3Z91VE

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BAYER
49,315 EUR XETRA +7,35%
CARREFOUR
15,395 EUR Euronext Paris -0,77%
EMEIS
15,270 EUR Euronext Paris +4,59%
HAVAS
14,300 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
ICADE
21,860 EUR Euronext Paris +4,69%
M6 METROPOLE TELE.
11,540 EUR Euronext Paris +3,04%
MERCIALYS
11,240 EUR Euronext Paris +0,90%
VERALLIA
22,340 EUR Euronext Paris -1,41%
