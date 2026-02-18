Le roi du Danemark entame une visite de trois jours au Groenland

Des maisons dans un quartier résidentiel et des blocs de glace flottant sur la mer sont visibles sur le littoral de Nuuk, au Groenland, le 29 janvier 2026 ( AFP / Ina FASSBENDER )

Le roi du Danemark Frederik X entame mercredi une visite de trois jours au Groenland, en commençant par la capitale, Nuuk, où il sera accueilli par le Premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, selon le service de presse de la Maison royale.

Cette tournée intervient alors que le Groenland a été récemment au coeur de tensions diplomatiques avec Washington, Donald Trump ayant affirmé vouloir prendre le contrôle de l'immense île arctique, au grand dam des chancelleries européennes.

En annonçant sa venue sur le territoire groenlandais fin janvier, le roi du Danemark s'était dit "profondément solidaire" des Groenlandais bouleversés par la convoitise de Donald Trump pour ce territoire autonome danois.

"A travers la presse, on peut voir et sentir que les gens ont été très inquiets (...), c'est clair que cela nous préoccupe tous les deux", avait-il ajouté, associant sa femme, la reine Mary.

Le souverain de 57 ans, dont le rôle est surtout symbolique, doit se rendre jeudi à Maniitsoq, à quelque 150 km au nord de Nuuk, où il rencontrera des entrepreneurs locaux.

Il sera vendredi à Kangerlussuaq, plus au nord, pour visiter le centre d'entraînement arctique des troupes danoises.

Malgré un passé colonial difficile du Danemark sur ce territoire autonome, la monarchie jouit depuis longtemps d’une forte popularité au Groenland.

Adepte d'activités de plein air, Frederik avait participé en 2000 à une expédition à ski de quatre mois et 3.500 kilomètres à travers le Groenland, au sein de la patrouille d'élite Sirius de la marine danoise.

Le roi Frederik X du Danemark salue depuis le balcon du palais Frederik VIII à Copenhague, le 26 mai 2025 ( Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard )

Washington affirme régulièrement que le contrôle du Groenland est indispensable à la sécurité des Etats-Unis et accuse le Danemark, et plus largement les Européens, de ne pas protéger suffisamment cette zone stratégique face aux ambitions russes et chinoises.

Donald Trump a toutefois renoncé à ses menaces après la signature d'un accord-cadre avec le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, visant à renforcer l'influence américaine et ouvrant sur des pourparlers entre le Danemark, le Groenland et les Etats-Unis.

En mars 2025, le vice-président américain JD Vance avait violemment critiqué l'inaction supposée du Danemark au Groenland.

"Il ne doit y avoir aucun doute sur mon amour pour le Groenland, et mon lien avec le peuple groenlandais est intact", avait alors répondu Frederik X lors d'une rare déclaration.

Ces tensions ont engendré l'une des crises les plus graves de l'histoire de l'Alliance atlantique depuis 1949.