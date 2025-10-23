Les mineurs de cuivre augmentent grâce aux espoirs de relance après le plénum de la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 1,6 % à 10 834 dollars la tonne métrique

** Le prix du cuivre est en hausse grâce à l'espoir que la Chine, principal consommateur de métaux, va mettre en place de nouvelles mesures de relance dans son nouveau plan quinquennal

** La Chine a conclu le quatrième plénum du Parti communiste au pouvoir jeudi, annonçant qu'elle visait à construire un système industriel moderne et un marché intérieur fort

** Les actions cotées aux Etats-Unis des géants mondiaux de l'industrie minière gagnent du terrain: Rio Tinto RIO.N en hausse de 1,4% et BHP Group BHP.N en légère hausse

** Southern Copper SCCO.N en hausse de 2,4% et Freeport-McMoRan FCX.N en hausse de 2,3%

** FCX a affiché un bénéfice meilleur que prévu au troisième trimestre , la hausse des prix du cuivre ayant compensé la baisse de la production après que la société a suspendu les opérations à sa mine phare de Grasberg en raison de la mort de sept travailleurs

** Les mineurs canadiens Hudbay Minerals HBM.TO en hausse de 2,3 %, Ero Copper ERO.TO en hausse de 1,3 %, Teck Resources

TECKb.TO en hausse de 1,7 %