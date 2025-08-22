Les mineurs de cuivre augmentent en raison de l'anticipation d'une baisse des taux d'intérêt

22 août - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les gains de Wall Street sur les espoirs de réduction des taux d'intérêt

** Les principaux indices de Wall Street ont grimpé de plus de 1 % après que la présidente de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a évoqué une possible réduction des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la banque centrale, lors de son discours au symposium de Jackson Hole

** La baisse des taux d'intérêt stimule l'activité économique en réduisant les coûts d'emprunt, ce qui entraîne une augmentation des investissements dans les secteurs à forte intensité de cuivre

Le dollar américain a baissé de 0,7 %, rendant le cuivre moins cher pour les détenteurs d'autres devises USD/

** Les actions américaines des géants miniers Rio Tinto

RIO.N et BHP Group BHP.N augmentent respectivement de 1,6 % et de 2,5 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-Mc-MoRan FCX.N augmentent respectivement de ~3% et 3,3%

** Les mineurs canadiens: Hudbay Minerals HBM.TO en hausse de 2,6 % et Teck Resources TECKb.TO en hausse de 4,4 %