CAC 40
7 975,01
+0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs de cuivre augmentent en raison de l'anticipation d'une baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 16:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des mineurs de cuivre augmentent, suivant les gains de Wall Street sur les espoirs de réduction des taux d'intérêt

** Les principaux indices de Wall Street ont grimpé de plus de 1 % après que la présidente de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a évoqué une possible réduction des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la banque centrale, lors de son discours au symposium de Jackson Hole

** La baisse des taux d'intérêt stimule l'activité économique en réduisant les coûts d'emprunt, ce qui entraîne une augmentation des investissements dans les secteurs à forte intensité de cuivre

Le dollar américain a baissé de 0,7 %, rendant le cuivre moins cher pour les détenteurs d'autres devises USD/

** Les actions américaines des géants miniers Rio Tinto

RIO.N et BHP Group BHP.N augmentent respectivement de 1,6 % et de 2,5 %

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N et Freeport-Mc-MoRan FCX.N augmentent respectivement de ~3% et 3,3%

** Les mineurs canadiens: Hudbay Minerals HBM.TO en hausse de 2,6 % et Teck Resources TECKb.TO en hausse de 4,4 %

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
55,860 USD NYSE +2,51%
BHP GRP
23,845 EUR Tradegate +1,71%
FREEPORT MCMORAN
43,055 USD NYSE +3,22%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
HUDBAY MINERALS
16,150 CAD TSX +3,06%
Pétrole Brent
67,76 USD Ice Europ +0,13%
Pétrole WTI
63,70 USD Ice Europ +0,31%
RIO TINTO
4 589,000 GBX LSE +1,28%
RIO TINTO SP ADR
62,290 USD NYSE +1,55%
SOUTHERN COPPER
96,420 USD NYSE +2,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

