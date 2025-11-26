Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SECTEUR AUTOMOBILE - Le groupe chinois CATL entamera ce mercredi la construction de la plus grande usine de batteries d'Espagne, un projet de 4,1 milliards d'euros mené avec STELLANTIS STLAM.MI qui met en évidence la dépendance de l'Europe à l'égard de la technologie chinoise alors même que Bruxelles cherche à durcir les règles commerciales.

* SAP SAPG.DE - La société américaine de logiciels o9 Solutions a déposé mardi une plainte devant la cour fédérale du Texas contre SAP pour vol de secrets commerciaux liés à son logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

* EVOKE EVOK.L a mandaté des banquiers pour évaluer ses options, notamment une éventuelle cession de son activité en ligne en Italie si le gouvernement impose de fortes hausses d'impôts dans le prochain budget, a rapporté Sky News mardi.

