Singapour bloque les comptes TikTok et Meta d'un Australien lié à la radicalisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Singapour a ordonné à TikTok et Meta de bloquer l'accès à Singapour aux comptes d'un Australien qui, selon les autorités, a contribué à la radicalisation de deux de ses citoyens, a déclaré mardi le ministère de l'Intérieur.

L'ancien Singapourien Zulfikar bin Mohamad Shariff "a appelé les musulmans à rejeter l'État constitutionnel, laïque et démocratique en faveur d'un État islamique régi par la loi de la charia", a déclaré le ministère dans un communiqué de presse.

"Il estimait que la violence devait être utilisée pour atteindre cet objectif si nécessaire."

Zulfikar a été placé en détention en 2016 en vertu de la loi sur la sécurité intérieure de Singapour pour avoir encouragé le terrorisme et la glorification en ligne de l'État islamique.

Cette loi permet de détenir des suspects pendant de longues périodes sans procès, ou de leur imposer une ordonnance de restriction limitant les déplacements et l'accès à Internet, entre autres conditions.

Les autorités ont déclaré que Zulfikar "continuait de manière répétée à susciter le mécontentement au sein de la communauté malaise/musulmane locale à l'encontre de la communauté chinoise de Singapour".

Elles ont cité une vidéo Tiktok publiée en juin dans laquelle Zulfikar affirmait que les Malais et les musulmans avaient été contraints de s'éloigner de l'islam et de s'assimiler à la communauté chinoise.

Zulfikar, qui a renoncé à sa citoyenneté singapourienne en 2020, a également été accusé d'avoir tenté d'interférer avec les élections de cette année dans la ville-État.

À Singapour, la population multiraciale est composée à 74 % de Chinois, à 13,6 % de Malais, à 9 % d'Indiens et à 3,3 % d'autres personnes. La ville-État est également un creuset de diverses religions.

"Le gouvernement de Singapour prend très au sérieux les menaces qui pèsent sur notre harmonie raciale et religieuse, y compris celles émanant d'étrangers, et n'hésitera pas à prendre des mesures à leur encontre", a déclaré le ministère.

Le gouvernement a donné des instructions à TikTok et Meta en vertu de la loi sur les préjudices criminels en ligne, qui est entrée en vigueur en février 2024.

TikTok et Meta n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.