Valneva : résultats positifs de phase 2 pour VLA15 contre la maladie de Lyme

Une illustration du logo de Valneva

Valneva a partagé mercredi des données positives finales d'immunogénicité et d'innocuité pour l'étude de Phase 2 de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, le VLA15.

Pfizer, qui développe le vaccin en collaboration avec Valneva, soumettra des demandes d'autorisation de mise sur le marché à l'agence américaine du médicament (FDA) et à son homologue européenne (EMA) en 2026, sous réserve de données positives de l'étude Phase 3, précise un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augusitn Turpin)