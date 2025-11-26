 Aller au contenu principal
Valneva : résultats positifs de phase 2 pour VLA15 contre la maladie de Lyme
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 07:21

Une illustration du logo de Valneva



Valneva a partagé mercredi des données positives finales d'immunogénicité et d'innocuité pour l'étude de Phase 2 de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, le VLA15.

Pfizer, qui développe le vaccin en collaboration avec Valneva, soumettra des demandes d'autorisation de mise sur le marché à l'agence américaine du médicament (FDA) et à son homologue européenne (EMA) en 2026, sous réserve de données positives de l'étude Phase 3, précise un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augusitn Turpin)

Valeurs associées

VALNEVA
0,070 EUR Euronext Paris 0,00%
