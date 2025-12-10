 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs de cuivre augmentent alors que les prix du métal rouge rebondissent grâce aux espoirs de relance de la Chine
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 14:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis augmentent en pré-ouverture, dans le sillage de la hausse des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange (LME) est en hausse de 1,2 % à 11 626 $ la tonne métrique, après avoir reculé de 1,3 % mardi et avoir atteint un record historique de 11 771 $ la veille.

** Les prix du cuivre ont rebondi, se rapprochant de leurs niveaux records, dans l'espoir d'un plan de relance plus important en Chine, premier consommateur de métaux, en particulier pour son secteur immobilier en difficulté.

** Le cuivre du LME a fait un bond de 32 % cette année en raison des inquiétudes concernant les perturbations minières qui entraînent des déficits et des flux de métal vers les États-Unis qui réduisent l'offre dans le reste du monde

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de 1,5 % et BHP Group BHP.N en hausse de 2 %

** Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N gagnent légèrement chacun

** Ero Copper ERO.TO ERO.N progresse de 1,4 % et Teck Resources TECKb.TO TECK.N est en hausse de 1,2 %.

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
59,010 USD NYSE 0,00%
BHP GRP
25,750 EUR Tradegate +1,64%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 563,50 USD LME -1,12%
ERO COPPER
33,840 CAD TSX 0,00%
ERO COPPER
24,415 USD NYSE 0,00%
FREEPORT MCMORAN
44,800 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
4,57 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
61,70 USD Ice Europ -0,68%
Pétrole WTI
58,02 USD Ice Europ -0,74%
RIO TINTO
78,580 EUR Tradegate +0,47%
RIO TINTO SP ADR
74,405 USD NYSE 0,00%
SOUTHERN COPPER
140,390 USD NYSE 0,00%
TECK RESOURCES RG-B
61,950 CAD TSX 0,00%
TECK RESOURCES RG-B
44,735 USD NYSE 0,00%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank