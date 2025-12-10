Les mineurs de cuivre augmentent alors que les prix du métal rouge rebondissent grâce aux espoirs de relance de la Chine

10 décembre - ** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis augmentent en pré-ouverture, dans le sillage de la hausse des prix du métal rouge MET/L

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange (LME) est en hausse de 1,2 % à 11 626 $ la tonne métrique, après avoir reculé de 1,3 % mardi et avoir atteint un record historique de 11 771 $ la veille.

** Les prix du cuivre ont rebondi, se rapprochant de leurs niveaux records, dans l'espoir d'un plan de relance plus important en Chine, premier consommateur de métaux, en particulier pour son secteur immobilier en difficulté.

** Le cuivre du LME a fait un bond de 32 % cette année en raison des inquiétudes concernant les perturbations minières qui entraînent des déficits et des flux de métal vers les États-Unis qui réduisent l'offre dans le reste du monde

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N en hausse de 1,5 % et BHP Group BHP.N en hausse de 2 %

** Southern Copper SCCO.N et Freeport-McMoRan FCX.N gagnent légèrement chacun

** Ero Copper ERO.TO ERO.N progresse de 1,4 % et Teck Resources TECKb.TO TECK.N est en hausse de 1,2 %.