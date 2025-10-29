Les mineurs de cuivre augmentent alors que le métal atteint un niveau record en raison d'une pénurie d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis augmentent avant le marché, en suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,5 % à 11 095 $ la tonne métrique, après avoir grimpé de 1 % pour battre le record précédent de 11 104,50 $ établi en mai 2024

** Le prix du cuivre a atteint un niveau record alors que les pénuries croissantes de l'approvisionnement minier ont poussé le métal vers un nouveau sommet après des semaines de transactions à des niveaux élevés

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N gagnent respectivement 1,7% et 2,2%

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N gagnent environ 2% et Freeport-McMoRan FCX.N gagne 1,3%

** Les mineurs canadiens Teck Resources TECK.N augmentent de près de 1% et Hudbay Minerals HBM.N augmente d'environ 2%