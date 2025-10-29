 Aller au contenu principal
Les mineurs de cuivre augmentent alors que le métal atteint un niveau record en raison d'une pénurie d'approvisionnement
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 12:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions des sociétés minières de cuivre cotées aux États-Unis augmentent avant le marché, en suivant les prix plus élevés du métal rouge

** Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a augmenté de 0,5 % à 11 095 $ la tonne métrique, après avoir grimpé de 1 % pour battre le record précédent de 11 104,50 $ établi en mai 2024

** Le prix du cuivre a atteint un niveau record alors que les pénuries croissantes de l'approvisionnement minier ont poussé le métal vers un nouveau sommet après des semaines de transactions à des niveaux élevés

** Les géants miniers mondiaux Rio Tinto RIO.N et BHP Group BHP.N gagnent respectivement 1,7% et 2,2%

** Les mineurs de cuivre Southern Copper SCCO.N gagnent environ 2% et Freeport-McMoRan FCX.N gagne 1,3%

** Les mineurs canadiens Teck Resources TECK.N augmentent de près de 1% et Hudbay Minerals HBM.N augmente d'environ 2%

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
57,140 USD NYSE 0,00%
BHP GRP
25,145 EUR Tradegate +2,63%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 917,00 USD LME -0,64%
FREEPORT MCMORAN
41,190 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,35 USD NYMEX +2,92%
HUDBAY MINERALS
22,550 CAD TSX 0,00%
HUDBAY MINERALS
16,165 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
64,44 USD Ice Europ -0,03%
Pétrole WTI
60,15 USD Ice Europ +0,07%
RIO TINTO
5 523,500 GBX LSE +2,14%
RIO TINTO SP ADR
72,010 USD NYSE 0,00%
SOUTHERN COPPER
138,410 USD NYSE 0,00%
TECK RESOURCES RG-B
43,195 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

