Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot dépasse la barre des 4 400 dollars l'once
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 10:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, alors que les prix du lingot montent en flèche au-dessus du niveau crucial de 4 400 $ l'once pour la première fois

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,7 % à 4 411,01 $ l'once, à 8h22 GMT, après avoir atteint un record de 4 420,01 $ plus tôt dans la journée GOL/

** L'argent au comptant XAG= grimpe de 3,3 % pour atteindre un sommet historique de 69,44 $

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N augmentent respectivement de 2,5 % et 2,5 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N augmentent de 3,8 %, AngloGold Ashanti AU.N gagne 4,2 %

** Harmony Gold HMY.N en hausse de 4,4%

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold KGC.N gagnent entre 2,1 % et 3 %

** Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N grimpe de 3,5%

** SPDR gold shares ETF GLD.P en hausse de 0,3%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
241,500 CAD TSX +3,88%
AGNICO EAGLE MIN
174,580 USD NYSE +3,47%
ANGLOGOLD ASH
86,195 USD NYSE +0,60%
Argent
69,03 USD Six - Forex 1 +2,77%
BARRICK MINING
61,620 CAD TSX +1,83%
GOLD FIELDS SP ADR
45,180 USD NYSE +2,31%
HARMONY GOLD SP ADR
20,685 USD NYSE +1,87%
KINROSS GOLD
28,585 USD NYSE +2,05%
NEWMONT
101,310 USD NYSE +1,98%
Or
4 408,60 USD Six - Forex 1 +1,61%
SIBANYE SP ADR
14,315 USD NYSE +2,91%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/12/2025 à 10:25:34.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

