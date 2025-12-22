Les mineurs d'or grimpent alors que le lingot dépasse la barre des 4 400 dollars l'once

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, alors que les prix du lingot montent en flèche au-dessus du niveau crucial de 4 400 $ l'once pour la première fois

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,7 % à 4 411,01 $ l'once, à 8h22 GMT, après avoir atteint un record de 4 420,01 $ plus tôt dans la journée GOL/

** L'argent au comptant XAG= grimpe de 3,3 % pour atteindre un sommet historique de 69,44 $

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO B.N augmentent respectivement de 2,5 % et 2,5 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N augmentent de 3,8 %, AngloGold Ashanti AU.N gagne 4,2 %

** Harmony Gold HMY.N en hausse de 4,4%

** Les actions cotées aux États-Unis des mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO AEM.N et Kinross Gold KGC.N gagnent entre 2,1 % et 3 %

** Sibanye Stillwater SSWJ.J SBSW.N grimpe de 3,5%

** SPDR gold shares ETF GLD.P en hausse de 0,3%