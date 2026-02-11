 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot monte, grâce à la faiblesse du dollar et à la baisse des rendements des bons du Trésor
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 11:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions des sociétés aurifères cotées en bourse aux Etats-Unis augmentent avant le marché, suivant la hausse des prix du métal précieux GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,8 % à 5 066,68 $ l'once

** Les prix gagnent soutenus par un dollar plus faible et des rendements du Trésor plus bas, alors que les investisseurs attendaient les données clés de l'emploi américain plus tard dans la journée pour des indices sur les perspectives de la politique de la Réserve Fédérale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , B.N augmentent respectivement de 1,5 % et de 1,9 %

** Les mineurs sud-africains Sibanye Stillwater SBSW.N et Gold Fields GFI.N augmentent respectivement de 4,5 % et 1,9 %; Anglogold Ashanti AU.N gagne 2,6 %

** Les mineurs canadiens Kinross Gold K.TO , KGC.N et Agnico Eagle Mines AEM.TO , AEM.N en hausse de 2,1% et 1,5%, respectivement

