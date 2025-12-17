Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot augmente en raison de l'affaiblissement du marché de l'emploi aux États-Unis

(Mises à jour)

17 décembre - ** Les actions des mineurs d'or augmentent, suivant les prix du métal précieux GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,6 % à 4330,79 $ l'once

** Les prix augmentent après une hausse du taux de chômage américain en novembre par rapport à septembre, signalant un marché du travail plus faible, et l'escalade des tensions entre les États-Unis et le Venezuela a stimulé la demande de valeurs refuges

** L'or continue d'être soutenu par les attentes dovish de la Réserve fédérale, l'incertitude économique et les tensions géopolitiques", a déclaré Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO , gagnent respectivement ~1% et 1,7%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse marginale et Kinross Gold K.TO en hausse de ~1%

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières sud-africaines Harmony Gold HMY.N en hausse de ~1% et Gold Fields GFI.N en hausse de 1,8%