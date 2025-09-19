Les mineurs d'or gagnent alors que les prix des lingots augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 septembre - ** Les actions des mineurs d'or sont en hausse, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,5 % à 3 661,56 $ l'once, se dirigeant vers pour un cinquième gain hebdomadaire consécutif, l'attention du marché se concentrant sur de nouveaux indices de réduction des taux américains après la première de l'année de la Réserve fédérale

** La Fed a réduit son taux d'intérêt directeur de 25 points de base mercredi, mais a tempéré cette décision par des avertissements sur la persistance de l'inflation, jetant un doute sur le rythme de l'assouplissement futur

** Les prix des lingots sont en hausse de 0,3 % depuis le début de la semaine

** Newmont NEM.N en hausse de 3,2% et Barrick Mining

ABX.TO en hausse de 5,3%

** Newmont a vendu sa participation dans Orla Mining

OLA.TO pour 439 millions de dollars vendredi

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 4,1 %, AngloGold Ashanti AU.N en hausse de 2,4%, Harmony Gold HMY.N en hausse de 5,7% et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse de 5,6%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse de 2 % et Kinross Gold K.TO en hausse de 3,3%