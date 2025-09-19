 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 853,59
-0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'or gagnent alors que les prix des lingots augmentent
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

19 septembre - ** Les actions des mineurs d'or sont en hausse, suivant la hausse des prix des lingots GOL/

** L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,5 % à 3 661,56 $ l'once, se dirigeant vers pour un cinquième gain hebdomadaire consécutif, l'attention du marché se concentrant sur de nouveaux indices de réduction des taux américains après la première de l'année de la Réserve fédérale

** La Fed a réduit son taux d'intérêt directeur de 25 points de base mercredi, mais a tempéré cette décision par des avertissements sur la persistance de l'inflation, jetant un doute sur le rythme de l'assouplissement futur

** Les prix des lingots sont en hausse de 0,3 % depuis le début de la semaine

** Newmont NEM.N en hausse de 3,2% et Barrick Mining

ABX.TO en hausse de 5,3%

** Newmont a vendu sa participation dans Orla Mining

OLA.TO pour 439 millions de dollars vendredi

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N en hausse de 4,1 %, AngloGold Ashanti AU.N en hausse de 2,4%, Harmony Gold HMY.N en hausse de 5,7% et Sibanye Stillwater SBSW.N en hausse de 5,6%

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.TO en hausse de 2 % et Kinross Gold K.TO en hausse de 3,3%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
220,210 CAD TSX +3,38%
ANGLOGOLD ASH
66,865 USD NYSE +3,49%
BARRICK MINING
44,930 CAD TSX +8,21%
GOLD FIELDS
34,200 EUR Tradegate +8,57%
GOLD FIELDS SP ADR
40,370 USD NYSE +6,57%
HARMONY GOLD MIN
13,800 EUR Tradegate +10,40%
HARMONY GOLD SP ADR
16,179 USD NYSE +8,26%
KINROSS GOLD
32,080 CAD TSX +4,53%
NEWMONT
81,240 USD NYSE +3,74%
ORLA MINING
14,310 CAD TSX -6,23%
Or
3 669,21 USD Six - Forex 1 +0,68%
SIBANYE SP ADR
9,335 USD NYSE +6,87%
SIBANYE STILLW
1,995 EUR Tradegate +6,68%
SIBANYE STILLW
2,2900 USD OTCBB +6,02%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank