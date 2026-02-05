Les mineurs d'or et d'argent chutent alors que les prix des métaux précieux baissent en raison de la hausse du dollar américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 février - ** Les actions des sociétés minières d'or et d'argent sont en baisse, suivant la chute des prix des métaux

GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 2,9 % à4 816,75 $ l'once et l'argent au comptant XAG= a baissé de 15,5 % à 74,40 $ l'once

** Les prix de l'or et de l'argent ont baissé en raison d'un dollar américain plus fort et de l'atténuation des tensions géopolitiques qui ont pesé sur le sentiment, après un bref rebond qui n'a pas réussi à stabiliser les marchés après l'un des plus importants effondrements depuis des décennies

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont perdu respectivement 5,5 % et 7,7 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N , Sibanye Stillwater SBSW.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold

HMY.N perdent entre 2,4 % et 8,2 %

** Les mineurs d'argent Hecla Mining HL.N perd 8% et Coeur Mining CDE.N chute de 7%

** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver

EDR.TO chute de10,9%, Silvercorp Metals SVM.TO de 8,7%, Agnico Eagle Mines AEM.TO de 6,5% et Kinross Gold K.TO de 5,6%