Les mineurs d'or et d'argent chutent alors que les prix des métaux précieux baissent en raison de la hausse du dollar américain
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 17:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 février - ** Les actions des sociétés minières d'or et d'argent sont en baisse, suivant la chute des prix des métaux

GOL/

** L'or au comptant XAU= a baissé de 2,9 % à4 816,75 $ l'once et l'argent au comptant XAG= a baissé de 15,5 % à 74,40 $ l'once

** Les prix de l'or et de l'argent ont baissé en raison d'un dollar américain plus fort et de l'atténuation des tensions géopolitiques qui ont pesé sur le sentiment, après un bref rebond qui n'a pas réussi à stabiliser les marchés après l'un des plus importants effondrements depuis des décennies

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining ABX.TO ont perdu respectivement 5,5 % et 7,7 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N , Sibanye Stillwater SBSW.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold

HMY.N perdent entre 2,4 % et 8,2 %

** Les mineurs d'argent Hecla Mining HL.N perd 8% et Coeur Mining CDE.N chute de 7%

** Les sociétés minières canadiennes Endeavour Silver

EDR.TO chute de10,9%, Silvercorp Metals SVM.TO de 8,7%, Agnico Eagle Mines AEM.TO de 6,5% et Kinross Gold K.TO de 5,6%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
258,870 CAD TSX -6,66%
ANGLOGOLD ASH
98,500 USD NYSE -2,38%
Argent
75,61 USD Six - Forex 1 -14,43%
BARRICK MINING
60,400 CAD TSX -8,12%
COEUR MINING
19,283 USD NYSE -7,16%
ENDEAVOUR SILVER
14,510 CAD TSX -10,71%
GOLD FIELDS
42,800 EUR Tradegate -2,51%
GOLD FIELDS SP ADR
50,650 USD NYSE -3,65%
HARMONY GOLD MIN
17,100 EUR Tradegate -6,04%
HARMONY GOLD SP ADR
20,060 USD NYSE -5,51%
HECLA MINING
21,075 USD NYSE -8,88%
KINROSS GOLD
42,580 CAD TSX -5,59%
NEWMONT
110,123 USD NYSE -5,76%
Or
4 847,83 USD Six - Forex 1 -2,34%
SIBANYE SP ADR
15,745 USD NYSE -8,33%
SIBANYE STILLW
3,340 EUR Tradegate -8,24%
SIBANYE STILLW
3,8700 USD OTCBB -9,37%
SILVERCORP METAL
13,300 CAD TSX -8,53%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
