Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot s'apprécie en raison des risques géopolitiques et des prévisions de baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 17:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

6 janvier - ** Les actions des mineurs d'or grimpent, suivant la hausse du prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,9 % à 4 488,10 $ l'once

** Les prix sont en hausse après que la capture du président du Venezuela par les Etats-Unis ait alimenté les tensions mondiales, tandis que les investisseurs attendent les données sur les salaires aux Etats-Unis pour avoir des indications sur la politique de taux d'intérêt de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N augmente de 4,5 %, Barrick Mining ABX.TO gagne 2,6 %

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N grimpe de 5,8 %, Harmony Gold HMY.N augmente d'environ 5 % et AngloGold Shanti AU.N augmente de 5,3 %

** Les actions des mineurs canadiens Agnico Eagle Mines

AEM.TO en hausse de 1,4% et Kinross Gold Corp K.TO en hausse de 3,1%

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
245,980 CAD TSX +1,96%
ANGLOGOLD ASH
93,010 USD NYSE +5,12%
BARRICK MINING
64,930 CAD TSX +3,06%
GOLD FIELDS
39,900 EUR Tradegate +5,00%
GOLD FIELDS SP ADR
47,120 USD NYSE +6,03%
HARMONY GOLD MIN
18,000 EUR Tradegate +1,98%
HARMONY GOLD SP ADR
21,260 USD NYSE +4,78%
KINROSS GOLD
41,580 CAD TSX +3,66%
NEWMONT
108,612 USD NYSE +4,87%
Or
4 489,90 USD Six - Forex 1 +0,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

