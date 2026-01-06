Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot s'apprécie en raison des risques géopolitiques et des prévisions de baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

6 janvier - ** Les actions des mineurs d'or grimpent, suivant la hausse du prix de l'or GOL/

** L'or au comptant XAU= en hausse de 0,9 % à 4 488,10 $ l'once

** Les prix sont en hausse après que la capture du président du Venezuela par les Etats-Unis ait alimenté les tensions mondiales, tandis que les investisseurs attendent les données sur les salaires aux Etats-Unis pour avoir des indications sur la politique de taux d'intérêt de la Réserve fédérale

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N augmente de 4,5 %, Barrick Mining ABX.TO gagne 2,6 %

** Les actions des sociétés minières sud-africaines Gold Fields GFI.N grimpe de 5,8 %, Harmony Gold HMY.N augmente d'environ 5 % et AngloGold Shanti AU.N augmente de 5,3 %

** Les actions des mineurs canadiens Agnico Eagle Mines

AEM.TO en hausse de 1,4% et Kinross Gold Corp K.TO en hausse de 3,1%