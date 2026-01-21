 Aller au contenu principal
Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot dépasse les 4 800 dollars en raison des tensions au Groenland
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 11:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions des mineurs d'or cotées en bourse aux Etats-Unis augmentent avant le marché, suivant le prix du lingot qui a dépassé la barre des 4.800 dollars l'once

** L'or au comptant XAU= augmente de 2 % à 4 859,09 $ l'once après que les investisseurs aient recherché le métal comme valeur refuge à la suite d'une chute généralisée des actifs américains dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et l'Otan au sujet du Groenland

** « Je pense que le franchissement des 4 800 dollars renforce simplement l'idée que les gens ne veulent pas vendre d'or avant 5 000 dollars », déclare Nicholas Frappell, responsable mondial des marchés institutionnels chez ABC Refinery.

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N sont toutes deux en hausse de plus de 2%

** Les mineurs sud-africains augmentent, avec Sibanye Stillwater SBSW.N gagnant 1,5%, Gold Fields GFI.N ajoutant 2,4% et Harmony Gold HMY.N en hausse de 2,7%

** Les mineurs canadiens Kinross Gold KGC.N et Agnico Eagle Mines AEM.N gagnent tous deux 3,5%

Groenland

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
289,250 CAD TSX +2,45%
AGNICO EAGLE MIN
209,080 USD NYSE +5,88%
BARRICK MINING
69,120 CAD TSX +0,17%
GOLD FIELDS
46,700 EUR Tradegate +4,01%
GOLD FIELDS SP ADR
52,895 USD NYSE +7,05%
HARMONY GOLD MIN
20,400 EUR Tradegate +4,62%
HARMONY GOLD SP ADR
22,995 USD NYSE +5,48%
KINROSS GOLD
50,570 CAD TSX +4,72%
KINROSS GOLD
36,565 USD NYSE +8,61%
NEWMONT
118,960 USD NYSE +4,24%
Or
4 862,80 USD Six - Forex 1 +2,08%
SIBANYE SP ADR
17,280 USD NYSE +3,10%
SIBANYE STILLW
3,730 EUR Tradegate +2,75%
SIBANYE STILLW
4,1600 USD OTCBB -8,97%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
