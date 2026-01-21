Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot dépasse les 4 800 dollars en raison des tensions au Groenland

21 janvier - ** Les actions des mineurs d'or cotées en bourse aux Etats-Unis augmentent avant le marché, suivant le prix du lingot qui a dépassé la barre des 4.800 dollars l'once

** L'or au comptant XAU= augmente de 2 % à 4 859,09 $ l'once après que les investisseurs aient recherché le métal comme valeur refuge à la suite d'une chute généralisée des actifs américains dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et l'Otan au sujet du Groenland

** « Je pense que le franchissement des 4 800 dollars renforce simplement l'idée que les gens ne veulent pas vendre d'or avant 5 000 dollars », déclare Nicholas Frappell, responsable mondial des marchés institutionnels chez ABC Refinery.

** Les principales sociétés minières Newmont NEM.N et Barrick Mining B.N sont toutes deux en hausse de plus de 2%

** Les mineurs sud-africains augmentent, avec Sibanye Stillwater SBSW.N gagnant 1,5%, Gold Fields GFI.N ajoutant 2,4% et Harmony Gold HMY.N en hausse de 2,7%

** Les mineurs canadiens Kinross Gold KGC.N et Agnico Eagle Mines AEM.N gagnent tous deux 3,5%