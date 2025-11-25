 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 051,50
+1,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'argent s'envolent alors que les données américaines sur le commerce de détail stimulent les espoirs de réduction des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 18:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

25 novembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente 0,16% à 51,48$/once, les données des ventes au détail américaines plus faibles que prévu ont renforcé les attentes des traders que la Réserve Fédérale réduira les taux d'intérêt en décembre

** Hecla Mining HL.N en hausse de 4,3%, et Coeur Mining

CDE.N en hausse de ~2%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO ont tous deux augmenté de 2,2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse marginale

Valeurs associées

Argent
51,20 USD Six - Forex 1 -0,39%
COEUR MINING
15,236 USD NYSE +2,39%
ENDEAVOUR SILVER
11,150 CAD TSX +3,15%
HECLA MINING
15,014 USD NYSE +3,83%
SILVERCORP METAL
9,645 CAD TSX +1,96%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

