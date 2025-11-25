information fournie par Reuters • 25/11/2025 à 18:54

Les mineurs d'argent s'envolent alors que les données américaines sur le commerce de détail stimulent les espoirs de réduction des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

25 novembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente 0,16% à 51,48$/once, les données des ventes au détail américaines plus faibles que prévu ont renforcé les attentes des traders que la Réserve Fédérale réduira les taux d'intérêt en décembre

** Hecla Mining HL.N en hausse de 4,3%, et Coeur Mining

CDE.N en hausse de ~2%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO ont tous deux augmenté de 2,2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse marginale