Les mineurs d'argent s'envolent alors que les données américaines sur le commerce de détail stimulent les espoirs de réduction des taux d'intérêt

25 novembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= augmente 0,16% à 51,48$/once, les données des ventes au détail américaines plus faibles que prévu ont renforcé les attentes des traders que la Réserve Fédérale réduira les taux d'intérêt en décembre
** Hecla Mining HL.N en hausse de 4,3%, et Coeur Mining
CDE.N en hausse de ~2%
** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO et Silvercorp Metals SVM.TO ont tous deux augmenté de 2,2%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse marginale
