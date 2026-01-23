Les mineurs d'argent s'envolent à mesure que les prix du métal blanc augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
23 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les gains des prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= augmente de 3,1% à 99,19 $ l'once, après avoir atteint un record de 99,65 $ plus tôt ** Les prix ont été soutenus par des achats dynamiques et des fondamentaux solides
** Hecla Mining HL.N en hausse de 1,3 %; Coeur Mining
CDE.N en hausse d'environ 1 %
** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO progresse de 2%; Silvercorp Metals SVM.TO progresse de 2,2%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P gagnent tous deux 3,5%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer