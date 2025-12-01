Les mineurs d'argent progressent alors que les prix des métaux atteignent un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
1er décembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/ ** L'argent au comptant XAG= augmente de 3,1% à 58,09 dollars l'once, après avoir atteint un record historique de 58,23 dollars plus tôt. Le métal blanc a augmenté de plus de 100% depuis le début de l'année ** Les prix ont atteint un record historique soutenu par les attentes croissantes de réduction des taux d'intérêt américains et un dollar en baisse avant les données économiques américaines clés
** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,2% et Coeur Mining
CDE.N en légère hausse
** Le mineur canadien Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 2%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 3,5% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 3,4%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer