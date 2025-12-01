 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent progressent alors que les prix des métaux atteignent un niveau record
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 17:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

1er décembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/ ** L'argent au comptant XAG= augmente de 3,1% à 58,09 dollars l'once, après avoir atteint un record historique de 58,23 dollars plus tôt. Le métal blanc a augmenté de plus de 100% depuis le début de l'année ** Les prix ont atteint un record historique soutenu par les attentes croissantes de réduction des taux d'intérêt américains et un dollar en baisse avant les données économiques américaines clés

** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,2% et Coeur Mining

CDE.N en légère hausse

** Le mineur canadien Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 3,5% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 3,4%

Valeurs associées

Argent
58,65 USD Six - Forex 1 +3,97%
COEUR MINING
17,205 USD NYSE -0,46%
ENDEAVOUR SILVER
13,280 CAD TSX -3,35%
HECLA MINING
17,275 USD NYSE +2,74%
SILVERCORP METAL
11,190 CAD TSX +1,91%
© 2025 Thomson Reuters.

