Les mineurs d'argent progressent alors que les prix des métaux atteignent un niveau record

(Mises à jour)

1er décembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/ ** L'argent au comptant XAG= augmente de 3,1% à 58,09 dollars l'once, après avoir atteint un record historique de 58,23 dollars plus tôt. Le métal blanc a augmenté de plus de 100% depuis le début de l'année ** Les prix ont atteint un record historique soutenu par les attentes croissantes de réduction des taux d'intérêt américains et un dollar en baisse avant les données économiques américaines clés

** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,2% et Coeur Mining

CDE.N en légère hausse

** Le mineur canadien Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 3,5% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 3,4%