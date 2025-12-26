Les mineurs d'argent progressent alors que les prix au comptant franchissent la barre des 75 dollars

26 décembre - ** Les actions américaines des mineurs d'argent augmentent en début de marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent XAG= atteint 75 $ l'once pour la première fois; il était en hausse de 3,8 % à 74,68 $ l'once, sous l'effet des paris spéculatifs, des attentes de nouvelles réductions des taux d'intérêt américains et de l'augmentation des tensions géopolitiques

** L'argent a grimpé de 158% depuis le début de l'année, dépassant le gain de près de 72% de l'or

** Hecla Mining HL.N en hausse de 3,4 % et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 4,1 %

** Les mineurs canadiens Wheaton Precious Metals WPM.TO

WPM.N en hausse de 1,4%, Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 3,3% et Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 3,9%

** Les ETFs Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P augmentent de 3,9% et iShares Silver Trust SLV.P s'envole de 8,3%