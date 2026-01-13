 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent progressent alors que les prix atteignent un niveau record
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché, suivant la hausse des prix du métal blanc

GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 2,3 % pour atteindre un record de 86,90 $ l'once ** Les prix ont été soutenus par les inquiétudes concernant l'intensification des attaques russes en Ukraine et les troubles en Iran, tandis que la prudence des investisseurs avant les données clés sur l'inflation a limité l'élan à la hausse

** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,2%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de 1,3%

** Les actions des sociétés minières canadiennes cotées aux États-Unis: Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 1,5%; Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N gagne 1,3%

** L'Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et l'iShares Silver Trust ETF SLV.P progressent chacun de 2%

