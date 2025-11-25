 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent baissent en raison de la hausse du dollar, les investisseurs attendent les données économiques américaines
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 12:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent chutent en début de marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant < XAG=> a baissé de 0,5% à 51,13 dollars l'once, en raison d'un dollar américain fort et alors que les investisseurs attendent une série de données économiques américaines retardées qui pourraient aider à affiner les attentes concernant les futures réductions de taux de la Réserve fédérale

** Hecla Mining HL.N en baisse de 1,2%, et Coeur Mining

CDE.N en baisse de ~1%

** Le mineur canadien Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en baisse de ~1%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P> et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse marginale

Valeurs associées

COEUR MINING
14,880 USD NYSE +6,36%
ENDEAVOUR SILVER
10,810 CAD TSX +6,40%
HECLA MINING
14,460 USD NYSE +8,11%
SILVERCORP METAL
9,460 CAD TSX +7,26%
L'offre BoursoBank