Les mineurs d'argent baissent en raison de la hausse du dollar, les investisseurs attendent les données économiques américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 novembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent chutent en début de marché, suivant les prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant < XAG=> a baissé de 0,5% à 51,13 dollars l'once, en raison d'un dollar américain fort et alors que les investisseurs attendent une série de données économiques américaines retardées qui pourraient aider à affiner les attentes concernant les futures réductions de taux de la Réserve fédérale
** Hecla Mining HL.N en baisse de 1,2%, et Coeur Mining
CDE.N en baisse de ~1%
** Le mineur canadien Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en baisse de ~1%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P> et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse marginale
