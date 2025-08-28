Les membres de l'UAW de l'usine GE d'Evendale se mettent en grève à partir de jeudi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les membres du syndicat United Auto Workers de l'usine GE Aerospace GE.N d'Evendale, dans l'Ohio, se mettront en grève à partir de jeudi après avoir échoué à conclure un nouveau contrat, a déclaré le président de l'UAW, Shawn Fain, dans une vidéo diffusée mercredi en fin de matinée.

L'usine construit des moteurs marins et industriels pour la marine des États-Unis.

La grève s'étend également à un centre de distribution de GE à Erlanger, dans le Kentucky, qui fournit des pièces à plusieurs usines de moteurs de la société.

Cette grève est le dernier épisode en date d'une vague de conflits sociaux qui touche les secteurs de l'aérospatiale et de l'aviation, où les syndicats ont fait jouer leurs muscles pour obtenir de nouveaux contrats dans un contexte de forte demande de main-d'œuvre qualifiée.

Des pilotes de ligne aux hôtesses de l'air, en passant par les machinistes et les ingénieurs de l'aérospatiale, les travailleurs de l'ensemble du secteur ont fait pression pour obtenir des salaires plus élevés et une meilleure protection de l'emploi au cours des deux dernières années.

La section locale du syndicat représente plus de 600 travailleurs répartis sur deux sites de GE Aerospace. Les membres du syndicat ont voté à la majorité en faveur d'une grève si un nouvel accord n'est pas conclu avant la fin de la journée du 27 août.

GE Aerospace n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de travail.