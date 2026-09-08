Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Novartis

Le siège de Novartis. (Crédits: Novartis)

Déjà en baisse de 3,18% la veille, le titre du laboratoire suisse chute de 10,29%, à 112,53 francs suisses, pénalisé par l'annonce d'un nouvel échec d'un essai clinique. Il s'agit du deuxième après celui annoncé vendredi.

Ce mardi, Novartis a indiqué que son produit, baptisé Del-desiran, n'avait pas démontré d'amélioration statistiquement significative sur son principal critère d'évaluation lors d'une étude de phase III. Cette dernière évaluait le Del-desiran chez des personnes atteintes de dystrophie myotonique de type 1 et le principal critère d'évaluation était le temps d'ouverture de la main mesuré par vidéo, une nouvelle mesure de la myotonie de la main.

Novartis a toutefois indiqué avoir observé un résultat positif sur l'activité clinique au niveau des critères secondaires et des analyses exploratoires. Les données de tolérance issues de l'étude étaient globalement cohérentes avec les données précédemment rapportées. Le laboratoire évalue désormais l'ensemble du jeu de données de l'étude et échangera avec les autorités de santé afin de déterminer la voie de développement la plus appropriée pour le Del-desiran.

Cette déception est accentuée par le fait que vendredi soir, Novartis avait annoncé qu'une autre étude de phase III, évaluant cette fois le Pelacarsen, n'avait pas atteint son critère principal d'évaluation, qui était une réduction du risque d'événements cardiovasculaires par rapport au placebo.

Les analystes réagissent

Pour Deutsche Bank, le scénario très optimiste disparaît. Ces deux échecs consécutifs vont accroître considérablement l'importance des deux autres événements clés attendus en 2026 pour permettre de nouvelles révisions positives des estimations à long terme et justifier une nouvelle expansion du multiple de valorisation. Les analystes restent toutefois confiants sur le produit Remubrutinib. Leur recommandation reste à l'achat, avec une cible de cours de 140 francs suisses.

Chez Jefferies, ces mauvaises nouvelles augmentent le risque concernant un autre traitement, le Del-brax dans la myopathie facio-scapulo-humérale. La banque d'investissement américaine précise également que l'objectif de la direction visant une croissance à un chiffre moyen au-delà de 2030 sera probablement perçu comme inatteignable sans opérations de fusions-acquisitions supplémentaires. L'avis des analystes reste à conserver sur le titre Novartis, avec un objectif de 110 francs suisses.