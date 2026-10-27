Les marques de produits alimentaires et d'entretien ménager mettent en garde contre de nouvelles hausses de prix, alors que les conséquences de la guerre en Iran se font sentir

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* Les entreprises du secteur des biens de consommation s'attendent à une hausse de la pression sur les coûts des matières premières

* Reckitt et P&G laissent entendre que les entreprises augmenteront davantage leurs prix l'année prochaine

* « La tarification est le dernier levier dont disposent encore les entreprises », déclare un investisseur de PepsiCo

par Alexander Marrow et Anuja Bharat Mistry

Les plus grandes entreprises mondiales de biens de consommation et de produits alimentaires, de Coca-Cola et Procter & Gamble à Nestlé et Reckitt, ont prévenu que de nouvelles hausses de prix étaient à prévoir l'année prochaine pour couvrir la hausse des coûts, alors même que les consommateurs restent réticents à dépenser sans compter pour leurs courses.

La hausse des coûts de l’énergie, des matières premières et du fret, conséquence de la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran, oblige les entreprises qui fabriquent aussi bien des lessives que des sodas ou des snacks à trouver un équilibre pour préserver leurs marges bénéficiaires.

La hausse des prix des produits du quotidien ne fera qu’alimenter les craintes d’une inflation persistante l’année prochaine. Le coût élevé de l’essence et des courses alimentaires est un enjeu majeur des élections de mi-mandat américaines de la semaine prochaine .

La flambée des coûts liée à la guerre est le dernier casse-tête en date pour les entreprises de biens de consommation, d’alimentation et de boissons, qui peinent à relancer leurs ventes depuis la pandémie, les consommateurs se détournant des produits alimentaires emballés de marque, dont les prix ne cessent d’augmenter.

L'année dernière, elles ont dû faire face aux droits de douane sur les produits importés imposés par le président américain Donald Trump.

« La tarification est le dernier levier dont disposent ces entreprises, et elles l’utilisent à l’encontre d’un consommateur qui n’a déjà plus les moyens de payer davantage », a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, un investisseur de PepsiCo.

Mardi, Henrique Braun, directeur général de Coca-Cola

KO.N , a déclaré que la pression sur les consommateurs pourrait se prolonger jusqu’en 2027.

« Nous constatons des pressions élevées sur les coûts… dues à la hausse des coûts logistiques et de transport », a-t-il déclaré alors que la société relevait ses prévisions de bénéfices annuels .

JUSQU’OÙ LES PRIX PEUVENT-ILS MONTER?

Le défi consiste à déterminer jusqu’où les prix peuvent augmenter avant que les consommateurs ne se détournent des produits. Le président de Lindt & Sprüngli LISN.S a déclaré que le fabricant suisse de chocolat était en difficulté car il avait mal évalué la manière dont les consommateurs réagiraient aux hausses de prix. Il s’est exprimé quelques jours après que l’entreprise a limogé son directeur général en raison de préoccupations concernant ses performances.

Les entreprises sont à court de moyens pour absorber ces coûts.

Les consommateurs en Europe et en Amérique du Nord sont particulièrement sous pression, a déclaré Kris Licht, directeur général de Reckitt RKT.L .

Il a ajouté que les entreprises devaient décider quelle part de la hausse des coûts répercuter sur les prix et quelle part compenser par davantage de dépenses promotionnelles.

« Nous devrons probablement augmenter nos prix compte tenu du niveau actuel des coûts des matières premières et des intrants », a déclaré M. Licht après que le fabricant de Durex eut revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, ce qui a entraîné une chute d’environ 5 % de son cours de bourse mardi.

André Schulten, directeur financier de Procter & Gamble

PG.N , a exprimé un point de vue similaire après que le fabricant de lessive Tide eut revu à la hausse, la semaine dernière, son estimation de l’impact sur les bénéfices lié à la hausse des coûts des matières premières, de l’énergie et du fret, le faisant passer de 1 milliard à 1,4 milliard de dollars.

« Face à une telle pression sur les matières premières… le secteur augmente généralement ses prix, car il n’y a aucun moyen de compenser cette pression sans augmenter les prix », a déclaré M. Schulten.

Les prix et les ventes de Procter & Gamble sont restés stables au cours du dernier trimestre, mais la hausse des coûts a fortement pesé sur les marges, a indiqué Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.

« Les consommateurs continuent de dépenser s’ils y voient un intérêt… mais nous sommes probablement proches de la limite supérieure de ce que les consommateurs sont prêts à payer pour des snacks », a déclaré M. Mulberry.

PepsiCo PEP.O a alterné cette année entre hausses et baisses de prix afin de relancer des ventes en berne, et a vu ses marges en pâtir au dernier trimestre.

Augmenter les prix risque de faire perdre des clients. Anna Manz, directrice financière de Nestlé NESN.S , a déclaré la semaine dernière que les volumes pouvaient baisser à court terme lorsque l’entreprise augmente ses prix, le temps que les consommateurs s’adaptent.

« À l’avenir, on observe à nouveau une certaine pression à la hausse sur les coûts des intrants », a déclaré Mme Manz alors que Nestlé affichait, pour la première fois depuis 2024, une croissance trimestrielle des volumes supérieure à celle des prix.

« Nous augmenterons les prix autant que possible sans nuire à notre pénétration du marché à moyen terme », a-t-elle ajouté.