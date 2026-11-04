Les marchés saluent la victoire des démocrates, pariant sur le fait qu'un Washington divisé entraînera moins de bouleversements politiques

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(Refonte et mise à jour des cours)

* Les investisseurs considèrent que l'impasse politique à Washington est favorable aux marchés

* Une majorité démocrate pourrait entraîner un contrôle plus strict de la croissance du secteur de l’IA

* Un rebond de soulagement a suivi plusieurs semaines d’inquiétudes liées aux élections concernant la réglementation, la guerre et la politique budgétaire

par Saqib Iqbal Ahmed, Dhara Ranasinghe et Ankur Banerjee

Au cours des deux dernières années, les changements politiques radicaux de l’administration Trump, en l’absence d’opposition d’un Congrès contrôlé par les républicains, ont secoué à plusieurs reprises les marchés mondiaux, qu’il s’agisse des droits de douane ou de la guerre contre l’Iran. Mercredi, alors que les investisseurs digéraient le raz-de-marée historique des démocrates aux élections de mi-mandat américaines, les marchés ont rebondi.

La raison: le pari que l’impasse à Washington permettrait d’éviter certains des scénarios les plus catastrophiques dans des domaines tels que la guerre en Iran , même si de nouvelles inquiétudes sont apparues, notamment concernant le retour de bâton contre le développement des infrastructures d’IA qui a stimulé la croissance économique et les bénéfices des entreprises, ont déclaré les investisseurs.

« L’impasse politique est l’alliée des marchés », a déclaré Mark Hackett, stratège en chef des marchés chez Nationwide. « Peu importe ce que chacun des camps affirme actuellement, tout ce qui n’est pas absolument nécessaire a très peu de chances d’être adopté au cours des deux prochaines années, ce qui renforce la prévisibilité de l’environnement pour les investisseurs. »

Depuis des semaines, les marchés s’inquiétaient de l’impact que l’élection aurait sur les perspectives budgétaires, le cadre réglementaire de l’IA et la guerre avec l’Iran, ce qui a entraîné des pressions inflationnistes et des craintes liées à la dette qui ont semé le chaos sur les marchés obligataires et boursiers ces dernières semaines. Désormais, les investisseurs affirment qu’ils considèrent ces résultats comme un feu vert pour prendre davantage de risques.

Les actions mondiales ont rebondi, les trois principaux indices de Wall Street affichant tous une hausse. Les bons du Trésor ont également progressé, les investisseurs s’attendant à ce que l’impasse politique entraîne une réduction des dépenses publiques, la réglementation de l’IA pouvant également ralentir la croissance et réduire la nécessité de hausses des taux d’intérêt.

Au-delà de la politique intérieure, les investisseurs ont également évalué les risques géopolitiques. À l’issue des résultats, le vice-président américain JD Vance a pris ses distances par rapport à la guerre menée par le président Donald Trump contre l’Iran, remettant en cause son bien-fondé et l’accusant d’être l’unique responsable de la déroute électorale des républicains.

« Pour l’instant, il ne semble pas y avoir de mouvement immédiat vers une escalade des tensions avec l’Iran, ce qui devrait contribuer à contenir les prix de l’énergie et les pressions inflationnistes », a déclaré JoAnne Bianco, stratège en chef des investissements chez BondBloxx, dans une note.

La saisonnalité des marchés dresse également un tableau encourageant: depuis 1946, le S&P 500 a enregistré un rendement moyen de 19,9 % au cours des 12 mois suivant les élections de mi-mandat, selon une analyse de Glenmede.

DU DÉVELOPPEMENT DE L’IA À LA DETTE

Les craintes que la croissance rapide du secteur de l’IA ne soit freinée par une surveillance réglementaire ont pesé lourdement sur les investisseurs à l’approche des élections. Les sondages d’opinion ont montré que les électeurs démocrates étaient favorables à un contrôle accru de l’IA, et les investisseurs s’attendent à ce que le Congrès, contrôlé par les démocrates, exerce une surveillance plus étroite sur ce secteur.

Toutefois, la réaction immédiate du marché ne s’est pas avérée aussi inquiétante que certains le craignaient, ont indiqué les investisseurs. Et la pression exercée par les démocrates pourrait freiner le rythme de construction des centres de données, contribuant ainsi à apaiser les inquiétudes en matière de financement.

Mercredi, les actions des hyperscalers aux moyens financiers considérables, notamment Amazon.com AMZN.O , Meta Platforms

META.O et Alphabet GOOGL.O , ont progressé, tandis que celles des opérateurs de centres de données IREN IREN.O , Hut 8

HUT.O , Applied Digital APLD.O et Core Scientific CORZ.O ont reculé. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont également subi des pressions, l’indice sectoriel PHLX Semiconductor .SOX s’effondrant.

« C’est le marché qui nous dit que nous réclamions une trajectoire de dépenses plus rationnelle et que nous avons désormais plus de chances d’obtenir cela », a déclaré M. Hackett, de Nationwide.

Les investisseurs doivent encore se demander jusqu’où un Congrès à majorité démocrate pourrait aller dans la réglementation du secteur de l’IA, mais ils se sont montrés peu enclins à se débarrasser des actions des grandes entreprises à forte dépense qui sont à l’origine du développement de l’IA.

CONSÉQUENCES BUDGÉTAIRES

Les rendements des bons du Trésor ont baissé, les analystes se montrant soulagés que la promesse de Trump de distribuer des chèques de 5 000 dollars aux adultes américains en cas de victoire républicaine ne se concrétise pas.

La prise de contrôle du Congrès par les démocrates devrait se traduire par un contrôle plus strict des politiques budgétaires et une limitation des possibilités d’action de Trump en matière d’augmentation des dépenses, a déclaré Phoenix Kalen, responsable mondiale de la recherche sur les marchés émergents chez Société Générale.

« Cela impose des limites plus strictes à la politique budgétaire et devrait contribuer à alléger quelque peu la pression sur les rendements obligataires américains », a-t-elle ajouté.

Les inquiétudes liées à la dette américaine, qui a récemment dépassé les 40.000 milliards de dollars , ont contribué à faire grimper les rendements des obligations d’État cette année.

Le Congrès a reporté un débat controversé sur les dépenses de l’exercice 2027 jusqu’après les élections de mi-mandat, fixant au 11 décembre la date limite pour parvenir à un accord de financement.

Bien que la date butoir pour relever le plafond de la dette ne soit probablement pas atteinte avant fin 2027, les démocrates pourraient utiliser cette « date X » comme levier dans les négociations avec les républicains sur les dépenses et la politique fiscale, faisant pression pour obtenir des concessions en échange de votes visant à relever le plafond d’endettement.

Si la première réaction du marché aux résultats des élections est le soulagement, tout le monde ne mise pas pour autant sur le maintien de ce calme.

« Nous nous attendons à ce que la volatilité des marchés se poursuive », a déclaré Seema Shah, stratège en chef mondiale chez Principal Asset Management. « L’année à venir s’annonce mouvementée. »