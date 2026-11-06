Les marchés s'inquiètent de la croissance et de l'inflation malgré la baisse des cours du pétrole

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* Les prix élevés de l'énergie et des denrées alimentaires alimentent les craintes d'inflation

* La hausse des coûts d'emprunt vient s'ajouter aux inquiétudes concernant la croissance mondiale

* La chute des valeurs technologiques risque de resserrer encore davantage les conditions financières

par Sophie Kiderlin, Canan Sevgili et Stefano Rebaudo

Les incertitudes quant aux perspectives de croissance et les anticipations d’une inflation qui resterait élevée l’année prochaine pèsent sur les marchés mondiaux, alors même que les espoirs d’une désescalade dans le conflit avec l’Iran ont fait baisser les cours du pétrole .

Les coûts d’emprunt des États ont fortement augmenté cette année, la confiance dans le boom de l’IA vacille et les données économiques européennes se sont affaiblies.

Cette conjoncture alimente les craintes que l’inflation ne reste élevée malgré un ralentissement de la croissance, même si la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis a ravivé l’espoir d’une fin éventuelle de la guerre en Iran.

LE PÉTROLE TOUJOURS À UN NIVEAU ÉLEVÉ

Le prix du pétrole a chuté de près de 20 % cette semaine, passant sous la barre des 100 dollars le baril LCOc1 .

Mais les analystes préviennent que toute résolution de la guerre en Iran reste incertaine, ce qui laisse entrevoir une nouvelle hausse des prix.

Le prix du pétrole affiche toujours une hausse de près de 60 % cette année, tandis que celui du gaz naturel reste près de trois fois supérieur à son niveau du début de l’année 2026

TRNLTTFMc1 .

Ce contexte maintient les anticipations d’inflation à court terme à un niveau élevé et renforce les craintes que les pressions sur les prix ne persistent malgré le ralentissement de la croissance, contraignant les banques centrales à relever encore leurs taux d’intérêt.

L’indice de l’université du Michigan mesurant les anticipations d’inflation à un an aux États-Unis a légèrement progressé à 4,7 % en octobre, contre 4,6 % en septembre et 3,4 % en février.

Les indicateurs de marché des anticipations d’inflation à long terme restent supérieurs à 2 % dans la zone euro et aux États-Unis USIL5YF5Y=R EUIL5YF5Y=R , et supérieurs à 3 % au Royaume-Uni GBIL5YF5Y=R .

La hausse des coûts énergétiques alimente l’inflation tout en pesant sur la croissance, en augmentant les dépenses liées aux transports, à l’industrie manufacturière et aux ménages.

Inigo Fraser Jenkins, stratège en chef des investissements chez AllianceBernstein, a déclaré que les tensions géopolitiques et les perturbations de l’approvisionnement, qui alimentent les pressions inflationnistes, persisteraient au-delà des élections de mi-mandat aux États-Unis.

“Aujourd’hui, c’est le pétrole, mais la prochaine fois, ce pourrait être le cobalt, le lithium ou autre chose, et nous devons nous y habituer”, a-t-il déclaré. “Cela se traduira par une inflation plus élevée et une plus grande volatilité.”

LES PRIX DES DENRÉES ALIMENTAIRES FONT MAL

Les prix des denrées alimentaires, poussés à la hausse par des conditions météorologiques extrêmes, des perturbations dans le transport maritime et des coûts énergétiques élevés, restent une préoccupation majeure en matière d’inflation.

L’indice des prix alimentaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) se situe à son plus haut niveau depuis près de quatre ans.

Les coûts pourraient encore augmenter, les grands groupes de biens de consommation et de l'agroalimentaire ayant prévenu qu'ils allaient augmenter leurs prix pour compenser la hausse de leurs dépenses, tandis que la principale association britannique du commerce de détail a fait part de préoccupations similaires .

L’inflation alimentaire peut également alimenter des pressions économiques plus générales, a déclaré Hank Calenti, stratège des marchés mondiaux chez SMBC.

“L’inflation alimentaire amène les gens à se dire: “Il y a bel et bien de l’inflation, elle va rester élevée, je dois donc trouver un meilleur emploi ou mon employeur doit m’augmenter mon salaire””, a-t-il déclaré. “C’est ainsi que ces effets de second tour se manifestent.”

DES CONDITIONS DE FINANCEMENT PLUS STRICTES

Selon les analystes, le resserrement des conditions de financement constitue une autre raison d’être prudent quant aux perspectives de croissance.

Les coûts d’emprunt du gouvernement américain ont bondi de 85 points de base au troisième trimestre, tandis que ceux de la France et de l’Italie ont fait un bond de plus de 100 points de base US10YT=RR FR10YT=RR IT10YT=RR . Bien que les rendements se soient modérés depuis lors, ils restent nettement plus élevés cette année.

La demande d’obligations allemandes, considérées comme des valeurs refuges, devrait contribuer à contenir les coûts d’emprunt dans l’ensemble de la zone euro. Toutefois, un élargissement de l’écart entre les rendements de la dette française et allemande pourrait resserrer les conditions de financement sans que la Banque centrale européenne ne modifie sa politique.

Les estimations de la BCE diffusées avant la réunion de politique monétaire de jeudi dernier indiquaient que la dernière hausse des rendements obligataires réduirait la croissance économique de 100 points de base au total en 2027-2028 par rapport aux projections de septembre.

LES SECTEURS TECHNOLOGIQUES EN SOUFFRIRONT

Un autre signe du resserrement des conditions financières a été la vague de ventes qui a touché les actifs risqués, en particulier les actions liées à l’IA.

Les principaux indices boursiers restent proches de leurs plus hauts historiques .SPX .STOXX , mais les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur la solidité de l’essor de l’IA et suivent de près la baisse des valeurs technologiques.

Plus de 2 000 milliards de dollars ont été effacés de la capitalisation boursière du Nasdaq 100 rien que le mois dernier. De nouvelles baisses pourraient éroder le patrimoine des ménages, augmenter les coûts de financement des entreprises et freiner l’appétit pour le risque des investisseurs, ce qui pourrait peser sur les investissements futurs.

“Les conditions financières se sont resserrées la semaine dernière, avec un élargissement des spreads de crédit et une baisse des cours boursiers. Mais les responsables de la Fed (Réserve fédérale américaine) ne sont peut-être pas encore prêts à conclure qu’elles sont suffisamment restrictives”, a indiqué Citi dans une note.

LES DONNÉES ÉCONOMIQUES S’ASSOMBRISSENT

La croissance économique dans la zone euro a fortement ralenti en octobre , la demande ayant frôlé la stagnation, tandis que la hausse des coûts a mis les entreprises sous pression et que la confiance est tombée à son plus bas niveau en cinq mois, selon les données publiées mercredi.

L’indice de surprise économique européen de Citi, qui mesure si les données dépassent ou non les attentes, est également orienté à la baisse .CESIEUR .

La croissance américaine reste solide, soutenue en partie par d’importants investissements dans les infrastructures d’intelligence artificielle.

RJ Gallo, directeur des investissements en titres à revenu fixe mondiaux chez Federated Hermes, a mis en garde contre une utilisation excessive du terme “stagflation”, qui décrit une combinaison d’inflation élevée, de faible croissance et de chômage élevé.

Il a souligné que l’économie américaine continuait de croître à un rythme soutenu et que le taux de chômage, à 4,2 %, restait faible par rapport aux normes historiques, ajoutant que “l’inflation reste la principale préoccupation de la Fed”.