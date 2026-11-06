Le pape Léon XIV se rend en Amérique du Sud pour des retrouvailles émouvantes

Des produits à l'effigie du pape Léon XIV en vente à Paysandu, Uruguay, le 5 novembre 2026 ( AFP / Dante FERNANDEZ )

Le pape Léon XIV se rend vendredi en Amérique du Sud pour des retrouvailles qui s'annoncent chargées en émotion avec le continent qui a contribué à façonner son sacerdoce, à l’occasion d’une tournée marathon de 12 jours, et ce malgré une récente opération pulmonaire.

Le chef de l’Église catholique, âgé de 71 ans, visitera l’Uruguay, l’Argentine et le Pérou lors de ce voyage à l'étranger - l'un des plus intenses d’un pape depuis des décennies -, rencontrant aussi bien des dirigeants politiques que des prisonniers et des personnes pauvres — ainsi que de vieux amis.

Le premier pape originaire des États-Unis a servi pendant près de deux décennies au Pérou comme missionnaire, tissant un lien profond avec le continent, et Léon XIV a déclaré mercredi qu’il se réjouissait de retourner dans ces pays "qui (lui) sont si chers".

Le chef des 1,4 milliard de catholiques du monde a dit espérer que ce voyage "puisse affermir la foi, renouveler l’espérance, raviver le feu de la charité" dans ces pays, qui partagent des défis allant de l’aggravation des inégalités et de la violence à un fort déclin démographique, et où le catholicisme est en recul.

Bien qu’il ait subi il y a un peu plus de trois semaines une opération visant à lui retirer un nodule cancéreux, les médecins ont donné leur feu vert au souverain pontife, et le Vatican a indiqué qu’aucune mesure médicale supplémentaire n’était nécessaire au-delà des soins habituels prévus lors des voyages papaux.

L’Uruguay sécularisé

Léon XIV débute son voyage par l'Uruguay, le pays le plus sécularisé d’Amérique latine — et l’un des plus petits et des plus riches — où un vaste dispositif de sécurité a été mis en place, avec quelque 5.000 policiers et 1.000 soldats mobilisés.

Il sera conduit le long de la promenade du front de mer de Montevideo dans une papamobile spécialement conçue pour l'occasion, avant de rencontrer le président de gauche Yamandu Orsi et de recevoir les clés de la ville.

"J’ai des proches qui prévoient d’aller sur le front de mer pour le voir passer", a déclaré à l’AFP Janet Rodríguez, employée administrative de 47 ans.

"Je ne vais pas y aller parce que je ne suis d'aucune religion, mais c’est bien qu’une personnalité aussi importante vienne", a-t-elle ajouté.

Le cardinal Daniel Sturla, archevêque de Montevideo, a déclaré à l’AFP qu’il existait "un intérêt très général" pour la visite du pape, "qui dépasse les limites de l'Église catholique", les billets pour les messes que Léon XIV célébrera à Paysandú et Florida ayant été rapidement épuisés.

L'Uruguay, pays libéral, est en désaccord avec cette institution séculaire sur les questions du mariage entre personnes du même sexe, de l’avortement et de l’euthanasie — légalisée l’an dernier — et l’on s’attend à ce que Léon XIV appelle à la protection de la vie ainsi qu’à la défense des valeurs familiales traditionnelles.

L’Uruguay affiche le taux de suicide le plus élevé d’Amérique latine et le pape pourrait évoquer la santé mentale, notamment lors de sa visite dans le quartier de Casavalle à Montevideo, marqué par une grande pauvreté et une violence extrême.

"Symbolisme et émotion"

Le pape se rendra ensuite dimanche en Argentine, la patrie de son prédécesseur, le pape François, qui a déçu de nombreux Argentins en ne revenant pas dans son pays natal au cours de son pontificat.

Le voyage de Léon XIV est perçu comme un double retour aux sources, explique à l’AFP l’expert américain Christopher White.

"Le premier pape latino-américain de l’Histoire, François, n’est jamais retourné dans son pays natal. Léon, citoyen péruvien, porte désormais ce flambeau et cet héritage", a déclaré M. White, auteur d’un livre sur Léon XIV.

Le voyage en Amérique du Sud culminera au Pérou, et l'arrivée du pape dans le pays mercredi sera "un moment chargé de symbolisme et d’émotion", a-t-il ajouté.

Le Pérou est gagné par la fièvre papale. À Lima, des vendeurs proposent des tee-shirts et des chapelets à l'effigie de Léon XIV, tandis que des pains portant son nom sont vendus dans les boulangeries.

Des détenues dans une prison pour femmes fabriquent des poupées à son image et une immense statue le représentant, haute de 14 mètres, a également été érigée dans la ville portuaire de Callao, qu’il doit visiter.

Son périple au Pérou mènera Léon XIV dans l’ancienne capitale inca, Cuzco, et dans la forêt amazonienne, mais le pape renouera aussi avec son ancienne vie de Robert Francis Prevost, lors d'un souper avec des prêtres de son ancien diocèse de Chiclayo ou encore pendant une visite privée dans une chapelle qu’il a contribué à reconstruire.