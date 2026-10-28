Les marchés principaux de l'assureur Mapfre stimulent la croissance des bénéfices, compensant ainsi les pertes liées au séisme en Colombie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'assureur espagnol Mapfre MAP.MC a annoncé mercredi une hausse de 11,5% de son bénéfice sur les neuf premiers mois de l'année, les solides performances enregistrées dans la péninsule ibérique, au Brésil et en Amérique du Nord, ses principaux marchés, ayant contribué à compenser l'impact des catastrophes naturelles en Amérique latine.

Ces résultats interviennent alors que Mapfre poursuit l'acquisition, pour 1,54 milliard de dollars , de la société américaine Safety Insurance

SAFT.O . Cette opération, dont la finalisation est prévue au premier trimestre 2027, devrait permettre d'augmenter le bénéfice net d'environ 5% une fois l'intégration achevée.

* Le bénéfice net sur neuf mois s’est élevé à 924,3 millions d’euros (1,03 milliard de dollars) selon les normes comptables locales, tandis que les primes ont progressé de 2% pour atteindre 22,83 milliards d’euros

* Le ratio combiné de l’assurance non-vie, un indicateur clé de rentabilité pour lequel un chiffre plus faible indique une meilleure performance, s’est légèrement détérioré, passant de 92,6% il y a un an à 93,5%

* Les sinistres catastrophiques liés au tremblement de terre en Colombie et aux événements climatiques ont pesé sur le résultat net de l’Amérique latine, qui a reculé de 10,7% à 303,4 millions d’euros

* Les ajustements liés à l’hyperinflation en Turquie ont eu un impact net négatif de 19,5 millions d’euros

* Le conseil d’administration de Mapfre a approuvé un dividende pour 2026 de 0,08 € par action

(1 dollar = 0,8981 euro)