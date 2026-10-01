Les marchés obligataires reculent à nouveau, les résultats de Micron soutiennent les valeurs technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'année mentionnée au paragraphe 2: 2002 au lieu de 2022; aucune autre modification du texte)

* Les rendements obligataires, à des niveaux records depuis plusieurs années, incitent les investisseurs à la prudence

* Les obligations d'État américaines, françaises et britanniques ont toutes subi une forte correction avant de se stabiliser

* Le Nikkei japonais, à forte composante technologique, bondit de 3 %, tandis que le KOSPI coréen progresse de près de 2 %

* Les chiffres de l'inflation américaine, inférieurs aux prévisions, tempèrent les anticipations de hausse des taux

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par Ankur Banerjee et Alun John

Les marchés obligataires mondiaux ont subi de nouvelles pressions jeudi, les rendements des bons du Trésor américain atteignant leur plus haut niveau depuis des décennies et pesant sur les actions, même si les valeurs technologiques ont réussi à trouver un certain soutien grâce aux résultats exceptionnels du fabricant de pucespour l’IA Micron .

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans, référence en matière de coûts d'emprunt et de prix des actifs à l'échelle mondiale, a grimpé à 5,34 %, son plus haut niveau depuis 2002, avant que des acheteurs ne profitent de la baisse pour intervenir, le ramenant à 5,28 %. US10YT=RR

La société a enregistré sa plus forte hausse trimestrielle de ce siècle au cours du trimestre clos en septembre, la pression à la vente se répercutant également sur les obligations en France, au Royaume-Uni et au Japon.

Les rendements ont grimpé en flèche partout dans le monde, alors que la flambée des coûts énergétiques attise l’inflation et que l’essor de l’intelligence artificielle et de la construction de centres de données renforce les anticipations de croissance et les prévisions concernant le niveau auquel les taux d’intérêt à court terme vont se stabiliser.

L’enlisement des négociations de paix entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis sept mois au Moyen-Orient a maintenu les prix du brut à un niveau élevé.Les contrats à terme sur le Brent ont bondi de 42 % au cours du trimestre juillet-septembre, et le contrat de décembre, qui sert actuellement de référence, s’établissait en dernier lieu à 100 dollars le baril. LCOc1

« Nous avons assisté à une vague de ventes prolongée sur les obligations — celles-ci ont évolué en corrélation avec les cours du pétrole et nous avons également enregistré des données américaines solides », a déclaré Rory McPherson, stratège en chef des marchés chez Wren Sterling.

« Nous n’avons pas suffisamment d’acheteurs désireux d’acquérir des obligations. »

Tout cela a mis les actions européennes sous pression, l’indice STOXX 600 reculant de 0,75 % .STOXX et les banques européennes perdant 1,8 %, alors que les contrats à terme sur les actions américaines ont réussi à se maintenir. Escv1

LES RÉSULTATS DE MICRON SOUTIENNENT LE SECTEUR TECH

Les États-Unis ont été soutenus par les résultats très attendus de Micron MU.O , un fournisseur clé de Nvidia

NVDA.O , figure de proue de l’IA. Ces résultats ont mis en évidence une forte demande de puces mémoire destinées à l’IA, avec des engagements financiers au titre de contrats d’approvisionnement à long terme s’élevant à 32 milliards de dollars, contre 22 milliards en juin.

Cela a contribué à faire progresser les marchés boursiers asiatiques, fortement orientés vers le secteur technologique. Le Nikkei japonais .N225 a bondi de plus de 3 %, et le KOSPI sud-coréen .KS11 a effacé ses pertes antérieures pour gagner 1,7 %.

« Les chiffres de Micron constituent une nouvelle confirmation solide de la demande en matière d’IA et de mémoire, mais les marchés pourraient de plus en plus se demander si nous ne sommes pas proches du pic de la pénurie de mémoire, même si la demande continue de dépasser l’offre », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

LES ACHETEURS PROFITENT DE LA BAISSE DES OBLIGATIONS, MAIS POUR COMBIEN DE TEMPS?

Les rendements mondiaux ont bondi en septembre alors que les cours des obligations s’effondraient , dans un contexte de flambée des coûts énergétiques et d’essor de l’IA,ce qui a conduitles investisseurs àse préparer à une période où les taux d’intérêt resteraient élevés plus longtemps.

Le marché s'est concentré sur la durée pendant laquelle les rendements des bons du Trésor américain resteraient au-dessus du seuil psychologique de 5 % , tandis que certains investisseurs envisagent même la possibilité que les rendements dépassent les 6 %.

Le rendement américain à 10 ans a progressé de 87 points de base au cours du trimestre juillet-septembre, soit la plus forte hausse trimestrielle depuis 1994, selon les données de LSEG.

Le rendement français à 10 ans a progressé de 120 points de base au cours du trimestre, soit la plus forte hausse depuis 1987, et a brièvement bondi de 10 points de base supplémentaires jeudi pour atteindre 4,96 %, se rapprochant ainsi du seuil symbolique des 5 %.

Il a ensuite lui aussi légèrement reculé et s’établissait en fin de séance à 4,82 %, en baisse de 2 points de base, bien que le processus budgétaire français continue de tenir les investisseurs en haleine. FR10YT=RR

Les rendements au Japon ont également atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies, tandis que le rendement britannique à 30 ans a franchi la barre des 6 %.

GB10YT=RR

Dans ce contexte obligataire, on a également observé une réduction des anticipations d’une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale en octobre, après la publication mercredi d’un chiffre de l’inflation américaine plus faible que prévu .

Les opérateurs tablent désormais sur une probabilité de 38 % d'une hausse des taux de la Fed ce mois-ci, contre 50 % la veille, selon l'outil FedWatch du CME.

Sur les marchés des changes, le grand gagnant de la vague de ventes sur les obligations a été le dollar, qui s’est à nouveau raffermi jeudi.

L’euro reculait de 0,3 % à 1,1297 dollar et la livre sterling enregistrait une baisse similaire à 1,3223 dollar.

EUR= GBP=

L'or a légèrement progressé, à 4 174 dollars l'once. XAU=