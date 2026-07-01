Les marchés obligataires et boursiers marquent le pas, le dollar prend le dessus sur le yen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nikkei progresse mais le Kospi recule, les contrats à terme de Wall Street reculent

* Le dollar se maintient après la flambée des rendements des bons du Trésor

* Le yen atteint un nouveau plus bas depuis 40 ans, dans l'attente d'une éventuelle intervention

* Le pétrole progresse légèrement alors que les négociations entre les États-Unis et l'Iran semblent dans l'impasse pour l'instant

(Ajout des exportations sud-coréennes, des prévisions de bénéfices et des actions chinoises) par Wayne Cole

Les marchés boursiers asiatiques ont entamé le nouveau trimestre dans un climat de prudence mercredi, alors que les négociations entre les États-Unis et l’Iran se heurtaient à de nouveaux obstacles, tandis que les investisseurs restaient vigilants face à une éventuelle intervention japonaise, le yen ayant atteint un nouveau plus bas depuis 40 ans.

Téhéran a déclaré mardi qu’il ne rencontrerait pas les hauts représentants américains qui s’étaient rendus dans la région, les deux parties restant très éloignées sur un accord-cadre qui permettrait l’ouverture totale du détroit d’Ormuz.

Les marchés obligataires ont également subi des pressions après la flambée des rendements des bons du Trésor américain pendant la nuit, les contrats à terme ayant réduit les probabilités d’une hausse des taux par la Réserve fédérale à la veille de la publication, jeudi, de chiffres clés sur l’emploi.

Tous les regards seront donc tournés vers le président de la Fed, Kevin Warsh, lorsqu’il prendra la parole lors d’une conférence de la Banque centrale européenne plus tard dans la séance, dans l’espoir d’obtenir des indications sur la nécessité d’un resserrement monétaire.

Malheureusement pour les traders, M. Warsh s’oppose depuis longtemps à ce que la Fed fournisse des indications prospectives et pourrait bien garder ses cartes politiques bien cachées.

Les 0#FF: s des contrats à terme laissent entrevoir une probabilité de 33 % que la Fed relève ses taux lors de sa prochaine réunion prévue plus tard ce mois-ci, tandis qu’une hausse en septembre est évaluée entre 67 % et 88 %.

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Les investisseurs en actions parient que la prochaine saison des résultats sera suffisamment brillante pour compenser le risque lié aux taux et continuent de se ruer sur les valeurs technologiques favorites. L’indice japonais Nikkei .N225 a encore progressé de 0,8 %, après avoir bondi de 37 % au trimestre dernier. L’engouement pour tout ce qui touche à la technologie a contribué à porter le moral des grands industriels à des niveaux jamais vus depuis 2018, tandis que l’activité manufacturière a enregistré son meilleur trimestre depuis 2014 grâce à une forte hausse des nouvelles commandes.

L'indice principal sud-coréen .KS11 a reculé de 0,9 %, après avoir enregistré une hausse vertigineuse de 68 % au deuxième trimestre, portée par l'explosion de la demande de semi-conducteurs liée à l'intelligence artificielle. Cet essor a entraîné en juin la plus forte croissance des exportations depuis près de 50 ans, les expéditions de semi-conducteurs ayant bondi de près de 200 %. La Corée du Sud est ainsi devenue le quatrième pays au monde à atteindre une valeur mensuelle d’exportations de 100 milliards de dollars, après l’Allemagne, la Chine et les États-Unis.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS s'est raffermi de 0,2 %, tandis que les valeurs vedettes chinoises .CSI300 ont progressé de 0,3 %.

En Europe, les contrats à terme sur l’EUROSTOXX 50 STXEc1 et sur le DAX FDXc1 sont restés stables, tandis que ceux sur le FTSE FFIc1 ont reculé de 0,3 %. Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 et sur le Nasdaq NQc1 ont tous deux légèrement reculé de 0,2 %, après avoir enregistré de solides gains pendant la nuit.

TOUT REPOSE SUR LES RÉSULTATS

Cette pause était compréhensible, Wall Street venant d’enregistrer son meilleur trimestre depuis 2020, porté par une hausse de 88 % de l’indice Philadelphia Semiconductor.

« Les antécédents historiques jouent clairement en faveur des haussiers », a fait remarquer Chris Weston, directeur de la recherche chez le courtier Pepperstone. « Depuis 2008, les contrats à terme sur le Nasdaq n’ont enregistré qu’un seul mois de juillet négatif. »

« La saison des résultats qui s’annonce sera donc déterminante pour savoir si les prévisions de bénéfices continuent de s’améliorer et si les allocations de portefeuille continuent de s’orienter vers la technologie. »

Les grandes banques ouvriront le bal des publications à partir de la mi-juillet, et les analystes nourrissent de grandes attentes quant aux bénéfices du secteur technologique et, plus largement, de l’ensemble du marché.

Les analystes de Goldman Sachs soulignent que le consensus table sur une croissance du bénéfice par action de 22 % par rapport à l’année précédente. Les valeurs liées aux infrastructures d’IA devraient contribuer à près de 60 % de la croissance du BPA du S&P 500, Micron MU.O et Nvidia NVDA.O représentant à elles seules plus de 40 % de ce total.

Des résultats solides seront nécessaires pour contrebalancer l’attrait des rendements obligataires plus élevés et le risque d’une hausse des taux d’intérêt. Les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR s’établissaient à 4,55 %, après avoir bondi de près de 9 points de base mardi. US/

Cette hausse a contribué à propulser le dollar à un nouveau plus haut depuis quatre décennies face au yen, à 162,84

JPY=EBS , prolongeant ainsi une tendance haussière qui remonte au début du mois de mai.

Cette hausse a suscité les menaces d’intervention habituelles de la part de Tokyo, bien que les autorités semblent réticentes à agir, après avoir dépensé près de 12 000 milliards de yens en avril et mai sans obtenir d’effet durable.

Tim Baker, stratège macroéconomique chez Deutsche Bank, a souligné que ce dernier mouvement tenait davantage à la vigueur du dollar qu’à la faiblesse du yen, ce dernier étant resté globalement stable face aux autres grandes devises depuis plusieurs mois.

La forte baisse des cours du pétrole a également grandement profité au Japon, en tant qu’importateur net d’énergie, a-t-il ajouté, tandis que les écarts de rendement réel se sont légèrement creusés en faveur du yen.

« En conséquence, notre modèle de juste valeur a progressivement baissé, pour s’établir désormais autour de 150 », a déclaré M. Baker. « Les décideurs politiques japonais pourraient se contenter d’attendre que la vigueur du dollar s’essouffle; nous pensons donc que la faiblesse du yen sera limitée à partir de maintenant. »

L’euro est resté stable à 1,1409 $ EUR=EBS , juste au-dessus de son plus bas niveau depuis 13 mois, à 1,1325 $.

Les données sur l’inflation de l’Union européenne, attendues plus tard dans la journée, devraient afficher un recul à 3,0 % en mai, contre 3,2 % le mois précédent, et une nouvelle baisse est probable à mesure que la baisse des cours du pétrole se répercutera.

Les investisseurs ne considèrent plus qu’une hausse des taux en juillet par la BCE soit probable, estimant cette probabilité à seulement 32 %. En effet, les marchés laissent entendre qu’une nouvelle hausse à 2,5 % pourrait marquer la fin de ce cycle de resserrement. 0#EURIRPR

Côté pétrole, le Brent LCOc1 a progressé de 0,3 % à 73,19 dollars, mais reste très loin de son pic de mai à 126,41 dollars, tandis que le brut américain CLc1 a gagné 0,4 % à 69,74 dollars le baril.

L’or est resté boudé après un trimestre très difficile, reculant de 0,7 % à 3 977 dollars l’once XAU= . GOL/