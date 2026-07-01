Nike: le bénéfice net gonflé au 4T par un gain exceptionnel, mais déception des marchés

Le groupe américain de vêtements et d'équipements sportifs Nike a largement dépassé les attentes au quatrième trimestre de son exercice décalé grâce au remboursement anticipé de droits de douane de quasiment un milliard de dollars, mais le marché est déçu par l'activité.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le chiffre d'affaires du groupe de Beaverton (Oregon) entre mars et mai - qui correspond au dernier trimestre de son exercice fiscal 2026 - ressort à 10,97 milliards de dollars, en baisse de 1% sur un an (-4% à changes constants), selon un communiqué publié mardi.

Pour la marque Nike, l'activité a été marquée par une croissance de 3% en Amérique du Nord et de 1% en Asie-Pacifique tandis qu'en Chine, elle a vu ses ventes se replier de 12% à 1,30 milliard de dollars.

Dans la zone Europe/Moyen-Orient/Afrique, elles ont cédé 1%.

De son côté, la marque Converse a poursuivi sa descente vertigineuse, perdant un tiers (-32%) de ses ventes sur un an pour terminer le trimestre avec 244 millions de dollars.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action Nike chutait de près de 5%.

"Il ne fait aucun doute que Nike essaie de viser plus haut et d'aller plus vite. Malgré ces efforts, il a terminé son année fiscale sur un murmure plutôt qu'un feu d'artifice", a commenté Neil Saunders, directeur de GlobalData.

Selon lui, "cela contribue à l'impression que les problèmes de Nike sont bien plus profonds qu'indiqué précédemment et que, en conséquence, le rétablissement dure plus longtemps qu'anticipé".

En matière de bonnes nouvelles, le groupe a intégré un remboursement attendu de 986 millions de dollars de droits de douane à la suite de l'invalidation partielle en février par la Cour suprême des Etats-Unis des taxes mises en place par le président Donald Trump en 2025.

Son bénéfice a, dès lors, été multiplié par cinq sur un an à 1,1 milliard de dollars quand le consensus des analystes de FactSet attendait 193 millions.

Dilué par action, il ressort à 72 cents - dont 52 cents issus du remboursement exceptionnel - contre 14 cents un an plus tôt. Les analystes escomptaient 12 cents.

"Au cours de l'exercice fiscal 2026, nous avons entrepris des actions décisives pour renforcer les fondations de Nike, et repositionner nos activités pour une croissance de long terme", a commenté Elliott Hill, patron du groupe, cité dans le communiqué, évoquant des "améliorations structurelles importantes".

Il a néanmoins reconnu que des "vents contraires" continuaient d'affecter les ventes.

Le directeur financier Matthew Friend a en particulier évoqué "un contexte opérationnel de plus en plus difficile".