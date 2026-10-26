Les marchés israéliens voient dans la défaite de Netanyahu un potentiel de hausse après trois ans de hausse continue

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* Les actions israéliennes et le shekel ont grimpé en flèche depuis les attaques de 2023

* Certains investisseurs estiment que la victoire de l'opposition pourrait offrir un potentiel de hausse supplémentaire

* D'autres estiment que les actifs resteront résilients quel que soit le résultat des élections

par Steven Scheer et Marc Jones

Les marchés israéliens ont grimpé en flèche malgré trois années de guerre et de troubles politiques, mais certains investisseurs entrevoient un potentiel de hausse supplémentaire si l’opposition venait à battre le Premier ministre Benjamin Netanyahu lors des élections de mardi, ce qui pourrait apaiser les tensions régionales et réduire le risque politique.

Les sondages d’opinion laissent entrevoir une course serrée , ni le bloc du Likoud au pouvoir, dirigé par Netanyahu, ni l’alliance de l’opposition menée par l’ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot ne devant obtenir les 61 sièges nécessaires à la formation d’un gouvernement à la Knesset, qui en compte 120.

Cela laisse entrevoir la perspective de longues négociations de coalition, voire de nouvelles élections. Depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023, la Bourse de Tel-Aviv .TASE a bondi de 130 %, dépassant de loin la hausse de 80 % enregistrée à Wall Street, tandis que le shekel s’est apprécié de 25 %

ILS= , l’une des meilleures performances monétaires au monde.

Les analystes attribuent une partie de cette vigueur au secteur technologique israélien et à l’essor mondial de l’IA, tandis que les dépenses de défense, qui ont presque doublé pour atteindre environ 8 % du PIB, ont également contribué à cette dynamique.

Alors que Netanyahou et Eisenkot s'engagent tous deux à maintenir la pression sur le Hamas et l'Iran, les marchés se concentrent sur leurs divergences politiques plus générales. JPMorgan estime que le shekel pourrait fluctuer jusqu'à 3 % en fonction du résultat.

Une victoire de l’opposition, qui permettrait d’améliorer les relations avec les alliés occidentaux et de mettre un terme à la réforme judiciaire ayant déclenché des manifestations de masse en 2023, pourrait renforcer la monnaie, selon JPMorgan, tandis qu’un nouveau gouvernement dirigé par Netanyahou pourrait l’affaiblir.

L'investisseur milliardaire Bill Ackman , sans aller jusqu'à soutenir un candidat, a déclaré qu'un gouvernement ne comptant pas parmi ses ministres les figures d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich signifierait qu'Israël « tournait une nouvelle page », ce qui pourrait contribuer à rétablir sa crédibilité internationale et à étendre les Accords d'Abraham avec ses voisins.

IBI Investment House s’attend également à ce qu’une victoire de l’opposition stimule les marchés. « Du point de vue des marchés financiers, cela se traduirait probablement par une baisse de la prime de risque d’Israël, une pression à la hausse sur le shekel et une réaction positive sur le marché local », a déclaré Rafi Gozlan, économiste en chef d’IBI.

« La question la plus importante est de savoir ce que ce résultat signifiera pour la région », a déclaré Charlie Robertson, conseiller économique en chef d’Equity Bank. « Si Netanyahou est réélu, cela pourrait accroître les risques d’une nouvelle escalade avec l’Iran, tandis qu’une défaite pourrait être perçue comme un apaisement des tensions. »

Mais la perspective de gains sous un gouvernement d’opposition ne signifie pas pour autant que les investisseurs s’attendent à ce que les actifs israéliens souffrent si Netanyahou reste au pouvoir. Les actions et les obligations ont fait preuve d’une résilience remarquable au cours de ces années de guerre et de bouleversements politiques, et certains investisseurs restent confiants dans l’économie, quelle que soit l’issue du scrutin.

Sergey Dergachev, d’Union Investment, a acheté des obligations israéliennes à l’approche des élections, pariant sur le fait que l’économie et les entreprises qu’il privilégie resteront fondamentalement solides. « Nous sommes très optimistes quant aux titres de créance israéliens à l’approche des élections », a déclaré Dergachev, ajoutant que les obligations étaient moins sujettes à des fluctuations importantes et que les conflits entremêlés de la région devraient finir par s’apaiser.

LES RISQUES PERDURENT

Malgré ce rebond, les investisseurs étrangers restent prudents. Les données de Copley Fund Research montrent que la part des fonds mondiaux détenant des actions israéliennes est à un niveau historiquement bas, après avoir fortement chuté depuis 2023.

Christopher Granville, de TS Lombard, a cité les estimations de la banque centrale selon lesquelles la guerre aurait coûté à l’économie plus de 55 milliards de dollars jusqu’à l’année dernière, soit l’équivalent de 8,6 % de perte cumulée de croissance du PIB.

La situation budgétaire d’Israël est un autre sujet de préoccupation. La dette publique a atteint près de 70 % du PIB, soit environ 10 points de pourcentage de plus qu’en 2022, tandis que le déficit budgétaire devrait se maintenir autour de 4,5 % du PIB, contre moins de 2 % avant le conflit.

Le gouverneur de la banque centrale, Amir Yaron, a souligné la semaine dernière la nécessité de « préserver une marge de manœuvre budgétaire suffisante » compte tenu de la guerre avec l’Iran.

LES ATOUTS FONDAMENTAUX

À l’instar des actions, les obligations d’État israéliennes ont progressé, affichant un rendement d’environ 30 % au cours des deux dernières années, soit plus du double des principaux indices des marchés émergents.

Selon certains investisseurs, le principal risque réside dans un résultat indécis qui prolongerait l’incertitude politique, retardant ainsi l’adoption des budgets, la mise en œuvre des réformes et les investissements.

Cette incertitude peut entraîner de fortes fluctuations à court terme. Une étude de la Bourse de Tel-Aviv portant sur les dix dernières élections a révélé que la volatilité des principaux indices boursiers augmentait jusqu’à 45 % dans les semaines suivant le scrutin par rapport à une semaine type. Mais les pertes initiales étaient généralement rattrapées en moins d’un mois, les indices affichant un gain moyen d’environ 1,7 %.

Sur un horizon plus long, l’indice TA-125 a enregistré un rendement moyen de 16,4 % au cours de l’année suivant les élections, contre une moyenne annuelle à long terme de 11,5 %, selon cette étude. L’impasse politique a souvent pesé sur les actions avant le scrutin, mais ses effets s’estompaient généralement en l’espace de quelques mois, a déclaré Nissan Avraham, analyste au sein de l’unité de recherche de la Bourse de Tel-Aviv.

Ces données viennent étayer l’idée selon laquelle les élections ont moins d’importance pour les entreprises israéliennes que ne le supposent de nombreux investisseurs.

Lior Yochpaz, directeur des investissements de la compagnie d’assurance Menora Mivtachim, a déclaré que les entreprises avaient continué à prospérer malgré des années de bouleversements politiques, de propositions de réforme judiciaire et de conflits régionaux, grâce à un environnement relativement favorable aux affaires.

Pour certains investisseurs, cependant, les opportunités les plus intéressantes liées aux élections se trouvent en dehors d’Israël. Jean-Charles Sambor, de TT International, a déclaré qu’une victoire de l’opposition ou un affaiblissement du gouvernement Netanyahu pourrait apaiser les tensions régionales et profiter aux obligations libanaises.

« Pour nous, la meilleure façon d’en tirer parti est de miser sur d’autres pays du Moyen-Orient, et le Liban constitue à cet égard un bon indicateur », a déclaré Sambor.