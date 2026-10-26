Microsoft propose des plans de départ volontaire à environ 60.000 salariés - Business Insider

Microsoft MSFT.O a proposé des plans de départ volontaire à environ 60.000 salariés, a rapporté lundi le site d'information Business Insider, citant un porte-parole de l'entreprise.

Cette offre de départ volontaire concernera des divisions clés, notamment les expériences d’IA, Copilot, les finances, les ressources humaines, Xbox et Windows + Devices, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Elle exclura cependant des unités telles que le marketing, les activités commerciales et la sécurité, a ajouté cette source.

Contactée par Reuters, l’entreprise américaine n’a pas commenté le nombre d’employés concernés dans l'immédiat.

"Cette offre sera proposée aux salariés éligibles des équipes participantes au Canada, en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis, dont le niveau hiérarchique est inférieur ou égal à 70", a déclaré Microsoft dans un article de blog publié lundi.

Le géant américain de la technologie a précisé qu’il s’agissait d’un programme volontaire à durée limitée, s’appuyant sur les enseignements tirés d’un précédent programme de départ volontaire à la retraite.

(Rédigé par Jaspreet Singh, avec Deborah Sophia à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par)