Les marchés européens terminent en hausse, les investisseurs saluant la baisse des taux de la Fed ; la BNS maintient ses taux
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 18:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d'actualités.) (Mise à jour après la clôture des marchés européens)

*

La Banque nationale suisse maintient ses taux à zéro

*

Schneider Electric en hausse après des plans de rachat d'actions et d'augmentation des bénéfices

*

Naturgy en baisse après la réduction de la participation de BlackRock

*

RS Group en hausse, JP Morgan ayant relevé sa note à "surpondérer"

par Purvi Agarwal, Ragini Mathur et Nikhil Sharma

Les actions européennes ont clôturé en hausse jeudi après une série de séances tièdes, les investisseurs ayant accueilli favorablement la réduction du taux d'intérêt au jour le jour de la Réserve fédérale américaine et évalué une décision politique de la Banque nationale suisse.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a terminé en hausse de 0,5 % à 581,17 points, après un début de séance en demi-teinte, sur fond d'inquiétudes renouvelées concernant les valorisations élevées des entreprises technologiques, suite aux plans de dépenses considérables du géant de l'informatique dématérialisée Oracle en matière d'intelligence artificielle. Les principales bourses régionales étaient globalement en hausse, avec le CAC 40 .FCHI en hausse de 0,8% et le FTSE 100

.FTSE de Londres en hausse de 0,5%.

Dans le STOXX 600, au moins 19 secteurs étaient dans le vert, l'optimisme provenant de la réunion de la Fed, qui a réduit ses taux de 25 points de base. Toutefois, la banque centrale a mis en garde contre d' autres réductions à court terme jusqu'à ce que le marché du travail soit plus clair.

"D'une certaine manière, le message était donc un peu hawkish", a déclaré Bas van Geffen, analyste quantitatif chez Rabobank, ajoutant que malgré la projection de la Fed d'une réduction supplémentaire en 2026, "nous pensons que la Fed va, en réalité, réduire davantage ses taux d'intérêt"

Les investisseurs considèrent également qu'il est plus probable que Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, devienne le prochain président de la Fed, un scénario qui pourrait conduire à de nouvelles baisses de taux l'année prochaine.

Séparément, la Banque nationale suisse a laissé son taux directeur inchangé à 0 % et a déclaré qu'un récent accord visant à réduire les droits de douane américains sur les marchandises suisses avait amélioré les perspectives économiques, même si l'inflation a été quelque peu inférieure aux attentes.

La monnaie locale du pays, le franc EURCHF= , s'est renforcée de 0,25 % par rapport à l'euro.

Pendant ce temps, l'indice bancaire régional .SX7E a gagné 1,7%. Exane BNP Paribas a soutenu des prêteurs tels que Unicredit CRDI.MI et ING INGA.AS , affirmant qu'ils devraient générer un rendement moyen des capitaux propres tangibles (ROTE) de plus de 16% en 2027.

Unicredit a progressé de 2,4 % et ING de 2,2 %. BBVA

BBVA.MC a augmenté de 2,3 % après avoir achevé son programme de rachat.

Des inquiétudes ont également émergé pour le secteur après que la Banque centrale européenne a proposé de simplifier la réglementation bancaire , mais n'a pas abordé la question de l'allègement des charges financières globales sur les prêteurs.

Les indices axés sur la construction .SXOP et les voyages

.SXTP ont bondi d'environ 1,8% chacun. L'indice plus large du luxe .STXLUXP a augmenté de 0,6%, après trois jours consécutifs de pertes.

Les valeurs des services publics .SX6P ont perdu 0,45%, entraînées par une baisse de 6,4% de Naturgy NTGY.MC après que BlackRock ait vendu une participation de 7,1% dans la compagnie de gaz espagnole pour environ 1,7 milliard d'euros.

L'indice européen de l'aérospatiale et de la défense

.SXPARO a perdu 0,8%, restant sensible à l'évolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Parmi les autres valeurs en mouvement, Delivery Hero

DHER.DE a chuté de 5,3% après que Citigroup a rétrogradé le titre de "neutre" à "vente" après une hausse de près de 14% mercredi.

Schneider Electric SCHN.PA a augmenté de 2,7% après avoir planifié un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 3,5 milliards d'euros (4,1 milliards de dollars) jusqu'en 2030, son premier en près de trois ans, et vise à augmenter sa marge bénéficiaire de base ajustée au cours de la même période.

RS Group RS1R.L a bondi de 6,6 % pour devenir le premier gagnant individuel du STOXX 600 après que JP Morgan a relevé le fournisseur de composants industriels et électroniques de "neutre" à "surpondérer".

Le fabricant de parfums Givaudan GIVN.S a chuté de 7,7%, les traders citant des commentaires décevants sur les prévisions de ventes lors d'un appel d'analystes avant les résultats annuels du mois prochain.

