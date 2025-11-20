Les marchés européens stimulés par Nvidia, le rapport sur l'emploi américain attendu à 14h30

(AOF) - Les indices européens évoluent dans le vert, galvanisés par les solides résultats de Nvidia au troisième trimestre. Selon les minutes de la fed, une majorité des décideurs monétaires est favorable à un maintien des taux. Le temps fort de ce jeudi sera la publication à 14h30 du rapport mensuel sur l'emploi américain du mois de septembre. Côté valeurs, BNP Paribas occupe la tête du CAC 40 grâce au relèvement de son objectif de ratio de solvabilité. Vers 12h, l'indice phare parisien rebondit, gagnant 0,83% à 8019 points. L'Eurostoxx 50 progresse de 1,03% à 5599 points.

En Europe, AstraZeneca (+1,22%, à 13 762 pence) se distingue à la Bourse de Londres, après avoir reçu une bonne nouvelle aux Etats-Unis. Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont approuvé Koselugo, un traitement administré par voie orale destiné à des patients adultes atteints de neurofibromatose de type 1 (NF1) présentant des neurofibromes plexiformes symptomatiques et inopérables. Pour rendre sa décision, la FDA s'est appuyée sur les résultats positifs de Komet, le plus grand et seul essai mondial de phase III contrôlé par placebo dans cette population de patients.

A Paris, BNP Paribas a relevé son objectif de ratio de fonds propres durs à 13% en 2027 et lancera, ce mois-ci, un programme de rachat d'actions de 1,15 milliard d'euros. Ces annonces permettent à l'action de gagner 5,02% à 70,44 euros et de prendre la tête du CAC 40. Pour UBS, les annonces de ce matin correspondent à ce que le marché voulait entendre. Jefferies évoque une "déclaration forte", qui devrait rappeler aux investisseurs que l'engagement de Société Générale d'atteindre un ratio de 13% a été un facteur déterminant dans l'amélioration de la perception des investisseurs à son égard.

Plus forte baisse du SBF 120, Soitec flanche de 28,93% à 24,52 euros en raison de perspectives inférieures aux attentes. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires est attendu en hausse organique séquentielle de 5% à 9% (mid-to-high single-digit) alors que les analystes anticipaient en moyenne une croissance de 25,3%. "Pour le reste de l'exercice, les conditions de marché restent difficiles, particulièrement en Communications mobiles où les clients continuent d'ajuster leurs stocks de RF-SOI," a prévenu le spécialiste des matériaux semi-conducteurs.

Les chiffres macroéconomiques

Les prix à la production en Allemagne ont progressé de 0,1% en octobre sur une base mensuelle contre stable attendu et après un recul de 0,1% en septembre. Sur un an, ils reculent de 1,80% après un consensus de -1,90% et après une baisse de 1,7% le mois précédent.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi pour septembre, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour novembre et les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage seront publiés à 14h30.

La confiance des consommateurs en novembre en zone euro sera communiquée à 16h00.

Aux Etats-Unis, les ventes de logements anciens en octobre seront annoncées à 16h00 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz, à 16h30.

Vers 12h, l'euro cède 0,11% à 1,1526 dollar.