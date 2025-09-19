Les marchés européens flirtent avec l'équilibre, l'entretien Trump-Jinping au menu

(AOF) - Deux jours après l'assouplissement monétaire de la Fed, l'enthousiasme des indices européens retombe. Ils évoluent proches de l'équilibre. La Banque du Japon a laissé ce vendredi ses taux d'intérêt inchangés et annoncé qu'elle allait commencer à vendre ses actifs risqués. Les investisseurs seront attentifs à l'entretien entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. Les échanges devraient porter sur un possible apaisement plus durable dans les tensions commerciales. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,27% à 7875 points. L'Eurostoxx 50 progresse de 0,10% à 5462 points.

En Europe, Swiss Marketplace Group (SMG) bondit de 5,45%, à 47,11 francs suisses, à Zurich pour ses premiers pas en Bourse, ce vendredi, au SIX Swiss Exchange sur la base d'une valorisation de 4,8 milliards de francs suisses. La société spécialisée dans la publicité en ligne avait fixé le prix de ses actions pour son introduction en bourse à 46 francs suisses l'unité. La société a levé 903 millions de francs suisses , signant ainsi la plus importante IPO en Europe à ce jour en 2025.

À Paris, leader du CAC 40, le titre Stellantis (+3,25%, à 8,66 euros) qui a déjà progressé de 3,04 % au cours des deux précédentes séances, poursuit sur sa lancée. Au cours de clôture de jeudi, il accusait un repli de 33,62 % depuis le début de l'année . Ce vendredi, il est soutenu par la recommandation positive de Berenberg. La banque d'investissement allemande est passée de Conserver à Acheter sur l'action, en relevant son objectif de cours de 9 à 9,50 euros, ce qui laisse un potentiel de hausse d'environ 13 %. Cet optimisme est motivé par l'amélioration de la situation aux États-Unis.

Boiron bondit de 6,12% à 26 euros après la publication de ses résultats du premier semestre en très nette hausse. Sur les six premiers mois de l'année, le résultat opérationnel a flambé de 221,5 %, 15,673 millions d'euros, tandis que le bénéfice net part du groupe est passé de 3,332 à 11,364 millions d'euros (+241,1%). De son côté, le chiffre d'affaires a augmenté de 7,6 % pour s'élever à 245,647 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

En septembre, l'indicateur synthétique du climat des affaires, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, se maintient à 96 pour le quatrième mois consécutif, tandis que celui du climat de l'emploi poursuit sa baisse, selon l'Insee.

Les prix à la production en Allemagne ont reculé de 0,5% en août sur une base mensuelle contre une baisse anticipée de 0,1% et après un recul de 0,1% en juillet. Sur un an, ils reculent de 2,2% contre un repli de 1,8% après une baisse de 1,5%.

Vers 12h, l'euro cède 0,24% à 1,1761 dollar.