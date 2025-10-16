 Aller au contenu principal
Les marchés européens en pâle position
information fournie par AOF 16/10/2025 à 10:33

(AOF) - L'Europe boursière évolue en ordre dispersé alors que les investisseurs font face à une avalanche de résultats. Pernod Ricard (+2,16% à 85,18 euros ) caracole en tête du CAC 40 malgré avoir vu ses ventes reculer au premier trimestre. De son côté, FDJ United (-3,76% à 26,62 euros) ferme la marche de l'indice SBF 120, après avoir enregistré une baisse d'activité trimestrielle. Vers 10h15, l'indice phare de la place parisienne glane 0,09% à 8084 points tandis que l'EuroStoxx 50 cède 0,10% à 5599 points. Le Dax et le Footsie se replient respectivement de 0,22% et de 0,21%.

Au chapitre politique, deux motions de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, l'une de LFI et l'autre du RN, sont au menu de la matinée mais devraient être rejetées.

